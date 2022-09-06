黃珊珊帶頭違法？競總施工未完成申請　北市開罰廠商1200元

▲國民黨台北市議員徐弘庭接獲陳情，黃珊珊競選總部未完成施工申請。（圖／徐弘庭辦公室提供，下同）

記者袁茵／台北報導

前台北市副市長黃珊珊日前投入台北市長選戰，9月啟動位於大安區光復南路238號的競選總部，但國民黨台北市議員徐弘庭接獲陳情，黃珊珊競選總部施工時，疑似沒有完成相關施工申請，要求台北市長柯文哲開罰。對此，大安分局回應，將對廠商處新台幣1200元罰鍰。

針對黃珊珊競選總部施工時，疑似沒有完成施工申請，台北市警察局大安分局6日晚間表示，本案廠商有依規定申請核准吊車在道路施工作業，但廠商施工人員於作業時，在人行道放置鐵梯及交通錐，影響行人通行。

大安分局指出，因使用人行道部分未提出申請，該分局已依據《道路交通管理處罰條例》第82條第1項第3款「利用道路為工作場所」依法舉發廠商在案，並處新台幣1200元罰鍰。

黃珊珊競選辦公室發言人李昀臻回應，本辦有依規定申請吊車路權，並在限期內施工並完工，施工期間廠商為防止螺絲掉落等後續工安爭議事宜，因此在人行道上放置交通錐及鐵梯，此舉若有違反法令之處，施工廠商深感抱歉，並願意接受裁罰。

徐弘庭6日在台北市議會總質詢時表示，自己日前接獲陳情案，光復南路238號有吊車施工，吊車併排在道路紅黃線上，下方卻是人行道與機車停放區，一查發現是黃珊珊的競選總部，調閱資料發現，施工單位只有申請柏油路停放那一台車，沒有申請施工範圍，但吊車卻橫跨人行道、機車停車格，造成要牽摩托車的人得先穿越吊車正下方，過程相當危險。

徐弘庭強調，民眾已經跑來向他陳情，附近住戶要牽摩托車卻看到上方有吊車，這相當危險，王子犯法與庶民同罪，並點名新工處、交通局、警察局應依法辦法。而北市交通局副局長陳榮明則說，後續會再確定施工申請項目。