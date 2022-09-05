台灣之光！盒玩變花燈現身新加坡　8年級設計師：太奇妙

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另類台灣之光！盒玩變花燈現身新加坡　8年級設計師：太奇妙！　

▲Kai的盒玩作品。（圖／KAI 3D Art Studio授權提供）
▲Kai的盒玩作品，變成藝術裝置，在新加坡展出。（圖／KAI 3D Art Studio授權提供，下同）

記者林懿捷／採訪報導

設計人最渴望的，是自己所愛的創作被大家看到，而玩具設計師Kai因為盒玩作品「星球寶寶」，受到新加坡「花好月圓聚晚晴」燈會的邀請，成為另類的「台灣之光」；第一次參與大型藝術裝置的展出是在海外，希望有一天，也能獲得台灣單位的青睞，能在自己的家鄉發光。

8年級生玩具設計師Kai，同時也是像素藝術創作者，表示自己是學平面出身，因興趣而自學3D建模，從2019年開始踏上了玩具設計之路，2D概念圖3D建模都親力親為。擅長可愛的風格他表示，「（花好月圓聚晚晴）燈會看到我的『星球寶寶』而找上來，說是主題很契合，首次大型藝術裝置的展出，竟然是在海外，真的很奇妙」。

▲Kai的盒玩作品。（圖／KAI 3D Art Studio授權提供）
▲星球寶寶展現了Kai的可愛風路線。

談到設計玩具的歷程，他坦言常常有人會問，怎麼開始做自己的玩具？「我告訴對方，是想要完成『做出自己的玩具』的夢想，還是說，你想靠做玩具賺錢，兩件事情要分開看。」我一定要先過自己這一關，自己滿意時，就算大眾反應普通，那至少還是自己愛的；如果是以討好大家為出發點，自己並不愛，結果觀眾不買單，那就是最慘的了。

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這次在海外發光的「星球寶寶」是由六隻掛著微笑的寶寶互相環繞著，象徵著與家人和朋友歡聚一堂，正巧與活動「期待在新冠防疫措施放寬後，大家能與海內外的親人團聚」的主題相符。本來可愛小巧的盒玩，變成了花燈，不只是「放大」了可愛，還照亮、照暖了每個人的心。

▼Kai的創作領域為像素藝術與玩具設計，有許多指偶盒玩。

▲Kai的盒玩作品。（圖／KAI 3D Art Studio授權提供）

目前這組藝術裝置，已經在新加坡的晚晴園—孫中山南洋紀念館展出，Kai雖然不能親眼見證作品的展示，但是主辦單位告訴他，坐在大草坪上的「星球寶寶」深受大小朋友喜愛，讓他很欣慰，更希望有朝一日，能在自己的家鄉展出自豪的作品。

▼星球寶寶在新加坡的晚晴園展出。

▲Kai的盒玩作品。（圖／KAI 3D Art Studio授權提供）

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