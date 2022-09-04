女騎士過彎疑失控　猛撞對向藍寶堅尼「人直接飛出去」

記者蔡紹堅／綜合報導

香港一名26歲女騎士4日上午過彎時疑似失控，高速撞上了對向駛來的藍寶堅尼跑車，人當場就飛了出去。從事故現場的照片也可發現，機車已經撞得面目全非，零件散落一地，藍寶堅尼右側也嚴重受損，顯示當下的重擊力道並不小。

▼撞車之後，女騎士直接飛了出去。（圖／翻攝臉書fb「馬路的事 (即時交通資訊台)」）



從網路上流傳的影片可以看見，遠方有一輛白色的藍寶堅尼在山路上行駛，速度不算特別快，突然轉彎處一輛機車快速駛來，並疑似失控跨越雙黃線，快速撞上了藍寶堅尼的右側車頭，機車上的女騎士當場就飛了出去，並重摔在靠近山壁的位置。

從事後拍攝的照片也能發現，由於撞擊力道非常強，機車已經面目全非，零件散落一地，藍寶堅尼的右側車頭也嚴重受損。

根據港媒報導，事件發生在港島柴灣石澳道，時間大約是上午8時，女騎士現年26歲，四肢及臀部都有受傷，與藍寶堅尼的駕駛一起被送往醫院治療。

事件在網路上引起許多討論，有網友認為女騎士車速過快才會出事，也有人擔憂女騎士可能要賠藍寶堅尼的駕駛不少錢，還有人猜測女騎士是被後方的車輛影響才會失控。

另外，眼尖的網友也指出，女騎士所騎乘的機車掛的是「學牌」，也就是所謂的「學習駕駛執照」，是專門給尚未完成考照的駕駛使用的特殊車牌，理論上只能在指定的道路上行駛，出事的地點不太適合「學牌」駕駛練習。