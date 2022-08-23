台中女遭撞「滿口血」斷牙！貨車司撞死女騎士　肇逃衝進紅豆餅攤

記者鄒鎮宇／綜合報導

台中市太平區中平九街23日發生死亡車禍，一名黃姓小貨車駕駛從後方高速撞上葉姓女騎士後，肇逃100多公尺再撞上一間紅豆餅攤，導致紅豆餅攤的老闆娘多處擦挫傷、牙齒斷裂，滿口鮮血送醫，而葉女送醫後不治。

警方調查，69歲黃姓男駕駛23日12時33分許，沿中平九街往中平路方向行駛，於中平九街和太平十六街口時，不明原因撞上前方的62歲葉姓女騎士，導致葉女彈飛到10公尺外，頭部撞地後失去生命跡象。

然而，黃男並未停車，反而加速行駛100多公尺經過一轉彎處，無剎車撞上紅豆餅攤，將正在製作紅豆餅的45歲陳姓老闆娘撞飛；陳女全身多處擦挫傷、牙齒斷裂，滿口鮮血哀號，店面也因強烈的撞擊而嚴重毀損，正在製作的紅豆餅掉落滿地。

▲葉姓女騎士送醫後不治。（圖／民眾提供）



▲紅豆餅攤老闆娘被撞到牙齒斷裂，滿口鮮血送醫。（圖／記者許權毅翻攝）



附近民眾聽到巨響後，立刻跑出來幫忙、撥打119求救。台中消防表示，陳姓老闆娘左小腿撕裂傷、擦傷以及牙齒斷裂，意識清楚；黃姓男駕駛四肢擦挫傷意識清楚；葉姓女騎士當場無呼吸心跳，經往長安醫院搶救仍宣告不治。

據悉，黃姓男駕駛酒測值為0，但為何肇逃又無剎車衝撞民宅，詳細案情仍待警方釐清。

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