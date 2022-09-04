遭號誌燈倒塌重砸！新手媽最新狀況曝...手術順利需積極復健

▲彰化員林號誌燈倒撞女騎士，造成女騎士嚴重受傷、下半身麻痺。（圖／民眾提供）



記者唐詠絮、蔡怡萍／彰化報導

彰化員林市中山南路及南昌街口，2日上午一座號誌燈桿疑似受到中度颱風軒嵐諾影響，強風吹襲、再加上燈桿基座鏽蝕，應聲倒塌砸中停等紅燈的女騎士(43歲)，造成身體腰椎頸椎多處骨折，送醫院急救，彰化基督教醫院昨日開完刀後也說明傷勢，她氣血胸嚴重，頸椎、胸椎多處斷裂，神經受影響下半身麻痺，開刀過程順利，現以麻醉針進行止痛。

9月2日女騎士受傷後，由於傷勢嚴重，醫院在她狀況較穩定後進行開刀，昨日開刀過程順利；彰基說明，傷者除頭部外傷外，頸椎第5節受傷，肋骨右側6到9節、左側4到8節斷裂，有嚴重氣血胸，而脊椎第L1到5也有受傷，胸椎11到12節嚴重脫位，都可能會危害下半身神經的活動，造成下半身麻痺。

▲彰化號誌桿腐蝕砸新手媽造成重傷，彰基開刀後說明傷勢。（圖／記者唐詠絮翻攝）



院方表示，昨天經過全身電腦斷層檢查，女騎士有氣血胸、兩邊胸腔發厚，為了麻醉安全起見，等到她跡象穩定才能進開刀房，而昨天開刀過程順利、生命徵象良好、沒有發燒，在頸椎裝設固定板，但因為相當疼痛，目前給予麻醉止痛，而她的意識也清楚。

彰基指出，以目前神經學檢查看來，女騎士的脊椎因嚴重脫位，之後的活動行走狀況仍需觀察，未來仰賴積極治療與復健，但不會放棄任何希望。

▲女騎士被倒塌號誌燈桿砸成重傷，家人也在臉書發文集氣。（左圖民眾提供＼右圖翻攝自彰化人大小事）



事發後女騎士的家人也心急如焚，表示她不久前才產子，竟被久年未維護、重達千斤的交通號誌給砸碎該有的健康，而警方為防範類似號誌倒塌傷人事件再次發生，也即時通報維修廠商，並且動員各派出所全面檢修縣內號誌是否有鏽蝕倒塌之虞，將儘速汰舊換新，以維護用路人行車安全。