台南勇警治喪期間　社會各界紛湧關懷撫慰家屬

▲台南市警二分局故警員凃明誠及曹瑞傑等兩位因公殉職員警，3日在至親家屬陪同下圓滿完成滿七法會，讓兩名勇警得以身無病痛、心無罣礙英靈安息。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警二分局故警員凃明誠及曹瑞傑等兩位因公殉職員警，3日在至親家屬陪同下圓滿完成滿七法會，讓兩名勇警得以身無病痛、心無罣礙英靈安息。

法會特別由「財團法人南鯤鯓代天府」董事長陳浚鎰等9位廟方重要代表，清晨5時許即冒雨親自護送觀音佛祖及李府千歲等9尊王爺神尊，恭請眾位王爺神尊來為兩名殉職員警英靈作藥懺等法會儀式，總幹事侯賢遜也再於4日再指派公關組長陳思妤到場，以「鯤鯓王慈善基金會」向凃、曹兩家慰問並致贈奠儀，家屬們也再次表達謝意。

凃明誠、曹瑞傑兩位勇警於8月22日為緝捕竊車犯嫌不幸遇襲因公殉職，治喪期間也獲宗教各界不斷湧入關懷慰問，其中如凃、曹兩員服務之民權派出所所轄之台灣首廟天壇、大天后宮、台灣祀典武廟、四安境北線尾下大道良皇宮等廟宇也多次派員前來慰問致奠，並主動為兩警祈福消災。另慈濟基金會台南分會也前後動員百餘名師兄姐前往式場誦經助唸及即時陪慰家屬；告別式治喪會場也由龍巖集團來全力服務協助，讓兩位勇警的榮典告別式得以莊嚴肅穆順利如期來舉行。



台灣佛教總會的會員代表大會也於8月30日至9月3日期間，在屏東縣妙光禪寺舉辦梁皇寶懺大法會時，也特別為兩位因公殉職的勇警超渡關懷。在兩勇警治喪期間，各方宗教團體均感念其等為了守護民眾財產安全，搏鬥到生命最後一刻之英勇表現，紛紛主動關懷及慰問協助，除了撫慰家屬之傷痛，也彰顯社會大眾對兩位英勇警察之最高敬意。