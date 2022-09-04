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台南山上花園水道博物館百年羅漢松落果造型討喜　掌葉蘋婆果莢傳浪漫

▲台南山上花園水道博物館園區，不時可以見到長得像愛心的掌葉蘋婆果莢，還有宛如羅漢造型的羅漢果實，吸引不少喜愛植物的民眾前來拾取，也增添出遊樂趣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南山上花園水道博物館園區，不時可以見到長得像愛心的掌葉蘋婆果莢，還有宛如羅漢造型的羅漢果實，吸引不少喜愛植物的民眾前來拾取，也增添出遊樂趣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南山上花園水道博物館除了珍貴的水道建築等國定古蹟以外，還擁有相當豐富的植物生態，時序進入秋天，各種樹果紛紛凋落，園區不時可以見到長得像愛心的掌葉蘋婆果莢，還有宛如羅漢造型的羅漢果實，吸引不少喜愛植物的民眾前來拾取，也增添出遊樂趣。

前身為台南水道的山上花園水道博物館，今年正好啟用一百年，從日治時期開始，館內就計畫性地栽種了羅漢松、樟樹、琉球松等大量樹種，國民政府來台接受後，一度將主要建築以外的區域規劃成苗圃，更增加植栽的豐富性，開園以來，也吸引不少愛好生態的遊客到訪，讓充滿文化底蘊的博物館，兼具了環境教育的功能。

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隨著氣溫逐漸轉涼，水道博物館到訪人數逐漸回流，工作人員發現，在園區的羅漢松群下，出現了不少翠綠色的果實，吸引遊客爭相拾取，原來是懂門道的遊客撿拾羅漢松果實，準備回家製作盆栽。

▲台南山上花園水道博物館園區，不時可以見到長得像愛心的掌葉蘋婆果莢，還有宛如羅漢造型的羅漢果實，吸引不少喜愛植物的民眾前來拾取，也增添出遊樂趣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

水道博物館指出，1912年台南水道興建之初，日人即在快濾桶室周遭種植了大批羅漢松，迄今還有超過40棵存活，其中最大的一棵，樹徑更需要三個成人環抱，是相當珍貴的自然資產，最近正逢羅漢松落果期，一顆顆長相討喜的羅漢果實，吸引民眾撿拾。

七甲花卉產銷班班長黃毅斌指出，羅漢松的果實形狀奇特，「頭部」圓溜溜的，是一枚側生胚珠，身體如「羅漢肚」像極了羅漢，因此得名；羅漢松是一般庭園吉祥樹木深獲民眾喜愛，也是很好的盆栽造景素材。

▲台南山上花園水道博物館園區，不時可以見到長得像愛心的掌葉蘋婆果莢，還有宛如羅漢造型的羅漢果實，吸引不少喜愛植物的民眾前來拾取，也增添出遊樂趣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

館方表示，除了羅漢松果以外，園區掌葉蘋婆也正在落果，紅色的果莢宛如愛心，浪漫造型也吸引遊客目光，不少人專程撿拾回家做為裝飾，撿拾色果實，也成這一段時間，到訪博物館的另類收穫。

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