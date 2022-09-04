城隍爺夜巡神駕直衝民權所　督察組長喊話2殉職警：任務已完成

記者林悅／台南報導



台南市北區「縣城隍爺」神駕3日夜巡時，途經市警二分局民權所時，神轎突往派出所直衝，廟方指出，縣城隍爺要為台南殺警案2位殉職員警凃明誠、曹瑞傑安魂申冤，所以神駕專程駕臨派出所，最後在二分局督察組長江彥勳向2警喊話「任務結束！請隨城隍爺回駕」，順利將警英魂引回縣城隍廟安置！

▲台南市北區「縣城隍爺」神駕3日進行夜巡時，神駕直衝台南市警二分局民權派出所，廟方指出縣城隍爺要為2位殉職員警安魂申冤，吸引眾多民眾駐足圍觀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

縣城隍爺神駕3日行夜巡護境時，神駕首次中斷行程，神駕在抬轎班人員抬挺下，直衝民權派出所，並在所前置案桌，以觀神駕指示，初步了解係城隍爺日前升堂時，殉職員警凃明誠、曹瑞傑2人，並未到城隍廟申冤，城隍爺有反2警忠勇卻含冤，3日神駕利用夜巡護境安民的時機，親臨民權所，要將2警帶回城隍廟內安置，並為2警做主申冤。

城隍神駕透過市警二分局督察組長江彥勳，向凃明誠、曹瑞傑2警喊話：「任務已完成，請隨城隍神駕回縣城隍廟，城隍爺會為2人做主！」，而成功將2人請出派出所，並由江彥勳組長持香隨神駕直接回廟裡。

▲台南市「首邑縣城隍廟」，主祀「城隍爺」是台灣第一任知縣雕塑金身迎祀廟內的，因其「源由」不同於其他縣市的城隍廟源自大陸，故號稱「全台首邑」縣城隍廟，是地方極為重要信仰中心。（圖／記者林悅攝，下同）

廟方表示，這是廟方首次在城隍爺指示下，在夜巡途中「處理事情」，城隍爺也交代警方有空時可以來廟上香祭拜，此外也指示，民權所騎樓的花束理應全數撤除，不要讓2警留戀停留。最後在二分局督察組長江彥勳代表上香祭拜後，功德圓滿。二分局民權所也聽從縣城隍爺的指示，4日上午將所前騎樓的鮮花逐一撤除。

據了解，台南市「首邑縣城隍廟」，創建於清康熙五十年，有近三百年歷史，縣城隍廟在府城鎮北坊，縣城隍廟所奉祀的「城隍爺」是由台灣第一任知縣雕塑金身迎祀廟內的，因其「源由」不同於其他縣市的城隍廟源自大陸，故號稱「全台首邑」縣城隍廟，在台灣是頗具特色的廟宇，也是地方極為重要的信仰中心。

現今的首邑城隍廟置身於台南市北區區公所附近，雖然沒有一般廟宇的豪華，但是仍然保有城隍廟該有的規格；在該廟正門門楣上寫有「爾來了嗎」四個字語，與台灣府城隍廟之「爾來了」互相照應，皆有異曲同工之妙，且廟內隨處可見發人深省的對聯與警世句子；正殿大門上方的「大算盤」正代表「城隍爺」計算人間善惡、評斷功過之用，更顯陰森警世氣息。

台南市市警二分局故警員涂明誠及曹瑞傑等兩位因公殉職員警，將於9月5日上午在台南市殯葬管理所景行廳舉行隆重告別式，並進行頒發褒揚令、楷模獎章、卓越市民、追晉巡官職務、覆蓋國旗及警旗等榮典。