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印尼決定調漲油價達30%！民眾騎機車湧現加油站排隊「搶顧荷包」

▲▼印尼決定調漲汽柴油價格30%應付通膨下政府補貼的虧損，民眾大排長龍等候加油。（圖／路透）

▲印尼決定調漲汽柴油價格30%應付通膨下政府補貼的虧損，民眾大排長龍等候加油。（圖／路透，下同）

記者羅翊宬／綜合報導

全球今年面臨通貨膨脹嚴重的問題，物價齊漲。不過，東南亞最大經濟體印尼卻因政府提供補貼，才使得汽柴油等能源價格凍漲，成為全球通膨率最低的國家之一。然而全球石油與天然氣價格仍不斷飆漲，導致補貼預算增長2倍，最後政府決定於昨（3）日調漲汽柴油價格達30%，民眾紛紛大排長龍加滿油。

根據《美國之音》報導，印尼國有石油與天然氣公司Pertamina所銷售受到政府長期補貼的Pertalite RON-90，是印尼國內民眾普遍使用率最高的汽油，隨著中央政府決定讓燃料價格提高，汽油價格從每升0.51美元調漲至0.67美元、柴油價格則從0.35美元調漲至0.46美元。

▲▼印尼決定調漲汽柴油價格30%應付通膨下政府補貼的虧損，民眾大排長龍等候加油。（圖／路透）

▲▼印尼決定調漲汽柴油價格30%應付通膨下政府補貼的虧損，民眾大排長龍等候加油。（圖／路透）

印尼總統佐科威（Joko Widodo）解釋，受到全球石油與天然氣價格不斷上漲的影響，印尼今年能源補貼預算已從最初的預算增加了2倍，達到了502兆印尼盾（約340億美元），因此提高燃料價格是最後的選擇，「政府已盡最大努力，因為我真的希望燃油價格保持在可承受範圍內。政府必須在困難的狀況下做出決定。」

佐科威認為，其實政府針對燃料所做出的補貼，大約70%的補貼金額其實是讓上層階級與中產階級受惠，因此政府轉而決定增加其他社會援助。印尼財政部長英卓華（Sri Mulyani Indrawati）則透露，相關當局正在監控燃油價格上漲會對通貨膨脹與經濟增長造成何種影響。

報導指出，印尼8月份通貨膨脹率達到4.6%，之所以通膨率相較其他國家顯得溫和，主要是因為通過能源補貼支撐的預算來吸收衝擊。印尼央行表示，將會重新評估通貨膨脹前景，以應對政府燃油價格政策。

▲▼印尼決定調漲汽柴油價格30%應付通膨下政府補貼的虧損，民眾大排長龍等候加油。（圖／路透）

英卓華還在另一場記者會透露，政府將在年底前提供每戶貧困家庭15萬印尼盾（10美元），以緩解油價上漲對2060萬貧困家庭的影響，此次援助的總成本將達到12.4兆印尼盾，而這筆錢將從能源預算補貼中重新分配。

英卓華表示，「我們希望透過減輕物價上漲的壓力，來達到幫助減少貧困。」

據悉，調漲燃油價格在印尼其實是一向敏感的政治議題，因為恐怕將牽動其他物價跟著上漲。1998年，印尼物價上漲引起騷動，進而順勢推翻獨裁統治印尼長達30年的總統蘇哈托（Suharto）。

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