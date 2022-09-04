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28歲名校博士「被蝦皮錄取」　夫妻一下飛機就秒失業

▲▼跨境電商蝦皮（Shopee）新加坡總部。（圖／翻攝自維基百科）

▲跨境電商蝦皮（Shopee）新加坡總部。（圖／翻攝自維基百科）

記者林彥臣／綜合報導

總部位於新加坡的跨境電商Shopee（蝦皮）日前被控大規模毀約，不少準員工在飛抵新加坡後，被告知取消招聘合約。其中有一個案例是中國名校畢業的博士，被錄取之後，帶著老婆和寵物狗一起去展開新生活，沒想到一下飛機卻被通知取消聘用，等同於失業通知。

根據新加坡媒體《聯合早報》報導，今年28歲來自上海的林戈（化名），是中國某重點大學的應屆博士畢業生，專業是多模態算法，去年9月尚未畢業，就舉得工作意向書，今年5月提交就業準證（Employment Pass）申請，由於中間經歷上海疫情，正式入職時間延至8月29日。

林戈接受《聯合早報》訪問時強調，「聽聞蝦皮在這期間也有一些裁員，我們反覆確認過這個工作是否有問題，得到的回答都是：沒有任何問題，直到8月23日，也就是起飛前兩天，收到人力資源同事的Whatsapp信息『期待你加入我們』後，才鬆了一口氣，8月25日帶著妻子和狗正式成行。」

殊不知林戈8月25日晚上抵達酒店之後，卻收到了來自蝦皮的「工作取消」統一電子信件回覆。

林戈還說，他認識的一位印度人，也是在抵達新加坡後被告知工作取消，已經抵新或買了機票準備從中國啟程的，大約有6、70人。

蝦皮對此則回應《聯合早報》表示，由於技術團隊的聘用計劃調整，一部分工作職位不再開放。我們正在密切幫助受影響的人。

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