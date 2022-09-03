豬仔求救被發現！剃光頭後關水牢「喝糞水維生」　救出已淪失智青年

▲馬來西亞議員謝守欽曝光「豬仔」在寮國的恐怖遭遇。（圖／翻攝自Facebook／Allex Seah谢守钦）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞議員9月2日促請政府向寮國施壓，以解救受困當地的大馬「豬仔」，同時還曝光了有「豬仔」在寮國被剃光頭、關水牢，只能靠喝尿和糞水維生，甚至有人被救出後淪為失智青年的恐怖遭遇。

據當地媒體報導，馬來西亞州議員謝守欽日前與多名受害「豬仔」的家人到外交部門外拉橫幅，促請政府向寮國施壓，以解救受困當地的大馬「豬仔」。謝守欽透露，他在過去數月接獲了超過20宗求救案件，至今僅4人成功被救出，因此他希望大馬外交部可以向台灣學習，積極拯救大馬「豬仔」。

謝守欽同時還曝光了一名大馬籍女「豬仔」被騙到寮國後的恐怖遭遇，原來這名女子在抵達寮國後，因不適應詐騙工作，於是便偷偷請求家人前來營救自己。沒想到，女子的求救訊息不幸被人蛇集團發現，於是上司一怒之下剃光了她的頭髮，並將她關入水牢虐待。

人蛇集團將女子關入水牢後，不僅不給飯吃，就連水也不讓她喝，導致這名女子只能靠喝尿和糞水來維持生命。謝守欽也指出，受害女子在寮國還天天被人蛇集團的成員毒打，甚至還將女子被打的影片拍下傳給其家人進行勒索。

儘管女子的父母付了馬幣5萬令吉（約新台幣35萬元）的贖金，也還是無法將女兒救出，最後還是靠著寮國執法單位採取行動，才成功將女子送返馬來西亞。謝守欽表示，他也接獲一宗投報，聲稱有一名「豬仔」因不堪被長期虐待，獲救後已變成失智青年。