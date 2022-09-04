入獄才13天！　大馬前首相「身體疼痛」緊急送醫治療

▲前馬來西亞首相納吉（Najib Razak）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

前馬來西亞首相納吉（Najib Razak）因貪汙、濫權、洗錢等7項罪名，被判處12年有期徒刑，結果他才入獄13天就因「嚴重疼痛」被送入醫院，目前還未確認病因。

根據《今日自由大馬》報導，納吉入獄短短13天就因身體不適被送進醫院，他的一名助手透露，「他（納吉）仍在接受檢查，聽說他一直感到疼痛。」目前仍不確定納吉的具體病因，僅知情況穩定，還在進行檢查。

事實上，納吉2010年擔任首相時，就曾因胃潰瘍和胃炎住院三天。

納吉2009年創立一馬發展公司（1MDB），卻被指控於2009至2015年期間，透過該企業旗下SRC國際公司，不當挪用數十億美元，大量購入房地產、高級藝術品等奢侈品。法院在8月23日駁回最終上訴申請，他也因貪汙、濫權、洗錢等7項罪名，被判處12年有期徒刑及2.1億令吉（約新台幣14億元）罰款。

納吉的妻子羅斯瑪（Rosmah Mansor）也在9月1日，因捲入「砂拉越（Sarawak）學校太陽能計劃弊案」被吉隆坡高等法院裁定3項貪污罪成，判刑10年；同時也被罰以大馬史上最高的罰款金額9.7億令吉（約新台幣68億元）。

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