高雄保時捷路口撞救護車！駕駛沒聽到警笛聲...再衝騎樓

記者陳宏瑞／高雄報導

一台價值超過500萬元以上的保時捷Panamera今（4）日上午行經高雄市中正、林森路口時，疑似沒聽到救護車的警笛聲，在路口發現救護車時來不及閃避，擦撞後整台保時捷偏向撞進路口騎樓才停下，所幸沒有造成人員受傷，雙方駕駛也沒有酒駕，詳細事故原因將由交通專責人員後續調查分析，以釐清肇事責任。

▲黑色保時捷擦撞救護車後撞進騎樓。（圖／翻攝自爆料公社）

▲黑色保時捷在路口擦撞救護車後撞進騎樓。（圖／翻攝自爆料公社）

新興分局表示，4日上午8時55分許，胡姓駕駛（42歲）開著救護車行經新興區中正、林森一路口準備左轉時，對向的黑色保時捷Panamera轎車疑未禮讓而撞到救護車，保時捷隨後撞進路邊騎樓才停下。

▲黑色保時捷在路口擦撞救護車後撞進騎樓。（圖／翻攝自爆料公社）

經瞭解，救護車輛當時車上並無載送病患，車禍也沒有造成人員受傷，救護車的胡姓駕駛和保時捷的蘇姓駕駛（74歲）經酒測並未酒駕，詳細事故原因將由交通專責人員後續調查分析，以釐清肇事責任。

新興分局呼籲，民眾若在路上見到救護、消防、警用車輛鳴笛執勤時，請務必停等禮讓，切勿一時搶快而造成交通事故，且也有違反道路交通處罰條例之情形。將可處3600元罰鍰，並吊銷駕駛執照。