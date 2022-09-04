快訊／暴風圈凌晨3：00正逐漸通過東北角！新北、宜蘭、基隆警戒

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快訊／軒嵐諾暴風圈凌晨3點逐漸通過東北角！新北宜蘭基隆警戒

▲▼中度颱風軒嵐諾9/04 3:15颱風警報第15-1報。（圖／中央氣象局）

記者董美琪／綜合報導

中度颱風「軒嵐諾」中心目前在台北東方海面，向北北西轉北移動，其暴風圈正逐漸通過台灣東北角陸地，對宜蘭、新北及基隆構成威脅。預計此颱風暴風圈未來仍有擴大之趨勢。

氣象局表示，「軒嵐諾」中心位置4日3時的中心位置在北緯25.2度，東經124.6度，即在台北的東方約310公里之海面上，以每小時17公里速度，向北北西轉北進行，近中心最大風速每秒48公尺（約每小時173公里），相當於15級風，瞬間最大陣風每秒58公尺（約每小時209公里），相當於17級風，七級風暴風半徑280公里，十級風暴風半徑100公里。

▲▼軒蘭諾9/4 2:00動態。（圖／NCDR）

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▲軒蘭諾4日3:40動態。（圖／NCDR，下同）

9月2日0時至4日3時出現較大陣風區域如下：蘭嶼12級，東吉島、彭佳嶼10級；出現較大累積雨量如下：新竹縣鳥嘴山500.0毫米，宜蘭縣太平山(1)417.0毫米，新北市坪林交控399.0毫米，桃園市拉拉山376.0毫米，台北市鞍部334.5毫米，台中市桃山298.5毫米，苗栗縣鳳美274.5毫米，雲林縣草嶺251.0毫米，南投縣玉山237.0毫米，嘉義縣太和村208.5毫米。

受到颱風影響，台灣附近各海面及巴士海峽風浪偏大；基隆北海岸、東半部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海及澎湖、馬祖易有長浪發生，請避免海邊活動。

因颱風及其外圍環流影響，蘭嶼有10至12級強陣風，新北市東北角、北海岸地區及恆春半島有10至11級強陣風，北部、東北部、東南部及高雄、屏東沿海空曠地區、馬祖、綠島易有9至10級強陣風，台北盆地、台中至颱南沿海空曠地區及澎湖也有較強陣風。

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