軒嵐諾還會長大！估今再變強颱　14縣市豪大雨

▲氣象局觀測，軒嵐諾今晨5時中心位置在台北的東北東方約320公里海面上。（圖／翻攝tropicaltidbits）

記者陳俊宏／台北報導

新竹縣大豪雨特報，其他13縣市豪大雨特報！中央氣象局預報員陳伊秀表示，預估軒嵐諾颱風今天（4日）有機會再增強成強烈颱風，且暴風圈可能再擴大一些，要到入夜颱風慢慢遠離，降雨才會趨緩。

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▼軒嵐諾最新動態。（圖／氣象局）



▲▼軒嵐諾今仍影響台灣。（圖／氣象局）

氣象局觀測，軒嵐諾今晨5時中心位置在台北的東北東方約320公里海面上，以每小時15轉19公里速度，向北進行，近中心最大風速每秒48公尺（相當於15級風），瞬間最大陣風每秒58公尺（相當於17級風），7級風暴風半徑280公里，10級風暴風半徑90公里。



氣象局表示，根據最新資料顯示，颱風暴風圈正逐漸通過台灣東北角陸地，對宜蘭、新北及基隆構成威脅，預計此颱風強度有稍增強，且暴風圈有稍擴大的趨勢。

陳伊秀接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，周六深夜到今天白天是軒嵐諾最靠近台灣的時間，今受到颱風及外圍環流影響，北部、東北部降雨較持續全面，容易有大雨或豪雨，北部山區不排除有大豪雨；中南部也有短暫降雨，但較局部短暫，其中中部山區有大雨或豪雨。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



陳伊秀提醒，今天、周一基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及澎湖、馬祖易有長浪發生；周二基隆北海岸、東北部沿海及馬祖仍有長浪發生的機率。

陳伊秀說，軒嵐諾今白天有機會再增強成強颱，且暴風圈可能再擴大一些，預估陸上警報中午前後解除，海上警報則預計在傍晚或晚上解除。

陳伊秀表示，周一為西南風環境，中南部有局部短暫降雨，其他地區為多雲、午後有雷陣雨為主；周二水氣稍微增多，各地有些局部短暫陣雨，尤其山區有局部較大雨勢；周三至周六各地多雲到晴、午後有雷陣雨，而東半部除了午後、其他時間也有局部短暫降雨。

▼軒嵐諾今晚逐漸遠離。（圖／氣象局）

