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軒嵐諾增強再開眼！白天最靠近　各地風雨漸緩時間曝

（圖／RAMMB）

▲最新衛星雲圖可見軒嵐諾的颱風眼。（圖／RAMMB）

記者陳俊宏／台北報導

颱風眼再開，白天最靠近！中度颱風軒嵐諾持續影響台灣，氣象專家吳德榮表示，今天（4日）上午北部仍有較強偏西風挾驟雨，其他各地風力漸減弱；下午北台風力減弱、仍有明顯雨勢，其他地區雨勢漸緩；今晚起至周一軒嵐諾漸遠離，各地天氣趨緩。

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▼氣象局觀測，軒嵐諾今晨7時中心位置在台北的東北東方約320公里海面上。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，今晨紅外線雲圖顯示，軒嵐諾颱風眼再現；最新氣象局路徑潛勢預圖顯示，軒嵐諾向北北西進入東海，沿途吸收水氣及熱量，將再度增強為強颱，未來轉向北北東而行，通過南韓及對馬海峽ㄧ帶後，由於海溫漸低而減弱，緯度已高而漸變性。

吳德榮提醒，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日上午北台仍有較強偏西風挾驟雨，其他各地風力漸減弱，下午北台風力減弱、仍有明顯雨勢，其他地區雨勢漸緩；今晚起至周一軒嵐諾漸遠離，各地天氣趨緩，仍有局部短暫降雨的機率，北部山區連日的大量降雨，已紓緩北台灣的缺水，但仍應慎防坍方、落石、土石流，避免山區活動。

吳德榮指出， 周二、周三東北風南下、水氣增多，北部、東北部明顯降雨，其他地區午後亦有局部陣雨或雷雨的機率，北台轉涼；周四至周六多雲時晴，午後山區及中南部的部分平地有局部陣雨，白天氣溫略升、早晚稍涼。

（圖／氣象局）

▲▼軒嵐諾今仍影響台灣。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

氣象局觀測，軒嵐諾今晨7時中心位置在台北的東北東方約320公里海面上，以每小時15轉19公里速度，向北進行，近中心最大風速每秒48公尺（相當於15級風），瞬間最大陣風每秒58公尺（相當於17級風），7級風暴風半徑280公里，10級風暴風半徑90公里。

氣象局預報員陳伊秀接受《東森新媒體ETtoday》訪問表示，周六深夜到今天白天是軒嵐諾最靠近台灣的時間，今受到颱風及外圍環流影響，北部、東北部降雨較持續全面，容易有大雨或豪雨，北部山區不排除有大豪雨；中南部也有短暫降雨，但較局部短暫，其中中部山區有大雨或豪雨。

陳伊秀說，軒嵐諾今白天有機會再增強成強颱，且暴風圈可能再擴大一些，預估陸上警報中午前後解除，海上警報則預計在傍晚或晚上解除。

（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

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