軒嵐諾帶雨挹注全台水庫逾1.2億噸　基隆水情緩解

▲基隆新山水庫蓄水量止跌回升。（圖／記者郭世賢翻攝）

文／中央社記者曾智怡台北3日電

軒嵐諾颱風逼近，為苗栗以北帶來顯著雨量，經濟部水利署表示，翡翠、石門水庫都有所蓄升，新山水庫蓄水率也漸漸止跌，預估近日降雨將為全台水庫帶來1億2430萬噸水，相當於一座日月潭水庫庫容。

颱風軒嵐諾海上陸上警報發布，外圍環流持續為北台灣帶來降雨，水利署副署長王藝峰告訴中央社記者，颱風主要為苗栗以北帶來顯著降雨，自1日上午7時至今天下午3時止，預估將為各水庫帶來共1億2430萬噸水挹注，相當於一座日月潭水庫庫容。

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王藝峰補充，水會在未來幾天陸續流進水庫，特別是翡翠水庫蓄水率已攀至61%、石門水庫蓄水率也來到86.9%，新山水庫蓄水率也慢慢止跌回升；整體降雨挹注程度比預期中來得好一些，「當然還是希望能夠更多」。

基隆（含新北市汐止區）3日起水情燈號轉為黃燈，實施夜間減壓供水，針對何時有機會調整燈號措施，王藝峰表示，需待新山水庫蓄水量真的上升，並衡量中央氣象局對未來一個月降雨預測，才能進行後續評估，同時也要密切關注颱風過後，北部地區是否如期下冬雨。

根據水利署截至下午3時資料，北部主要水庫部分，新山水庫蓄水率32.2%，翡翠水庫蓄水率61.5%，石門水庫蓄水率86.9%，寶山寶二水庫蓄水率99.9%；中部永和山、明德、日月潭水庫蓄水率皆逾9成，德基水庫蓄水率則是88.9%。

南部水庫蓄水率普遍都有6成到9成，僅曾文加烏山頭水庫蓄水率為51.4%，王藝峰表示，曾文水庫蓄水量目前約3億噸，確實較往年稍少，但不影響二期稻作供水與台南地區用水。

此外，目前放水中水庫包含石門水庫、直潭壩、明德水庫、湖山水庫、鏡面水庫、鹽水埤水庫，水利署提醒，當發布水庫放流警戒，請下游民眾及工作人員迅速離開河床，以免發生危險。