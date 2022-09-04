欺騙國外爸交「粗腿女友」！竟是弟弟女裝假扮　真實反應千人笑翻

▲原PO拍攝穿女裝的弟弟，一起欺騙在國外的爸爸。（圖／原PO授權提供）



記者鄒鎮宇／綜合報導

一名女網友在臉書分享跟弟弟戲耍爸爸的過程，由於對話中爸爸真實的反應，配上弟弟穿上女裝後的照片，在短短2天吸引超過3000名網友朝聖，大讚「超噁好好笑」、「我快笑死超好笑」。

原PO表示，她一時興起決定欺騙在國外的爸爸，便請弟弟穿上女裝拍照，謊稱「弟弟的女友來家裡」，還附上腿部的照片說「腿有點粗」証實，而原PO的爸爸看到照片後馬上失禮地說「哇賽」，「拍全身來，妳弟打得過、（打得）贏人家嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼網友看到原PO爸爸真實的反應都笑了出來。（圖／原PO授權提供）



原PO沒想到爸爸居然相信，立刻請弟弟多拍幾張照片，她也用修圖軟體將弟弟的臉完全修改後再傳給爸爸。原PO爸爸看完後感嘆，「叫他趕快分手，不會幸福的，要留下還是帶她走」，還圈起第一張照片中的粗腿反問，「你跟她會合嗎？」

此時，原PO的爸爸仍心存懷疑，要求弟弟跟女友合照，讓原PO非常緊張，馬上用P圖軟體製作好後傳給爸爸，瞬間讓原PO爸爸崩潰，「我不知道怎麼講，沒辦法形容」、「說真的不怎麼喜歡」。最後原PO將弟弟穿女裝的無修版影片傳出，將真相曝光。原PO爸爸也氣炸地說「你她奶奶的玩妳老子啊」、「他如果在我面前一定給他轟下去」。

▲▼原PO的爸爸知道被耍後，氣得想要打弟弟。（圖／原PO授權提供）



該段真實反應曝光後，網友紛紛笑翻留言，「哈哈哈哈哈超好笑，過於真實」、「那個南部P圖快笑死」、「那個腿真的笑死哈哈哈哈哈」、「靠北，這爸爸好笑」、「有夠失禮但很好笑」、「爸爸講話很好笑」、「還好我沒有弟弟」、「爸爸回答都很年輕人的感覺欸」。

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完