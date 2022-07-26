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社會 社會焦點 保障人權

啞鈴砸頭藍波刀狂刺頸　弟冷血殺兄「棉被蓋屍同屋7天」下場曝光

▲▼前鎮殺人 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲涉嫌殺害哥哥的王姓男子遭起訴。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市前鎮區一對王姓兄弟長久不睦，經常因細故發生爭執，今年4月18日下午兩人再度發生口角衝突，弟弟（57歲）竟然回房拿藍波刀和啞鈴，對著正在客廳看電視的哥哥（68歲）一頓猛砸，哥哥頭痛受傷，弟弟竟再拿藍波刀猛刺，導致哥哥失血過多死亡，弟弟行兇後還拿棉被蓋住哥哥屍體，直到25日屍臭難聞，才請友人向警方報案，行兇的王男被依殺人罪移送，檢方調查後，今（26）日依家暴殺人罪將行兇的王男起訴。

檢、警調查，王姓死者和弟弟住在父親位於前鎮區南衙路的老家，兩人素來相處不睦，常因細故發生爭執，今年4月18日下午1時許，弟弟從家裡2樓走到1樓客廳時，又因為細故與哥哥發生爭執，弟弟越想越生氣，直接回到2樓房間拿一把藍波刀和14磅重的啞鈴，他回到1樓客廳，見哥哥躺在客廳沙發上看電視，先拿啞鈴砸向哥哥前額，哥哥沒閃過，被啞鈴砸傷前額，導致前額骨開放性骨折傷及腦部，倒在地上哀嚎。

此時哥哥向弟弟表示頭很暈，但殺紅眼的弟弟繼續拿藍波刀刺向哥哥左頸部，導致大動脈斷裂，失血過多而死。

弟弟見哥哥沒有氣息後，並沒有馬上報案，竟用棉被蓋住哥哥屍體後，仍繼續在房屋內居住，直到25日凌晨才因不耐哥哥遺體的腐臭味而離開住處，並以簡訊通知李姓友人，請他協助報案。

警方獲報後到場，發現王姓哥哥已經死亡多時，由於行兇的弟弟請友人報案後逃逸無蹤，警方後來循線在旗津風車公園逮捕王男，追捕過程中還持刀劃傷了員警，最後仍被制伏，警詢後依殺人罪嫌移送，檢方複訊後向法院聲請羈押獲准。

檢方偵查時，王男對於殺人犯行坦承不諱，但辯稱是因為警察要抓他才不小心劃傷警察，檢方今日偵結，依家暴殺人罪對王男提起公訴。

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