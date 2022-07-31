弟弟和女友洗澡後留1物　她抓包「有人在色色」！網見功用嗨翻

▲原PO洗澡發現沒看過的罐子。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者朱祖儀／綜合報導

人難免會有生理需求，但記得色色完要把「工具」收好。一名女網友表示，最近去浴室發現一個沒看過的罐子，當下好奇就拿起來看看，才驚覺是弟弟和女友在浴室裡做壞壞的事，於是用「特別的方式」提醒對方不要再忘記了。不少網友看到物品用途後嗨翻，笑說「好鬧喔！」

原PO在「Dcard」發文表示，洗澡的時候發現嬰兒沐浴乳旁邊多了一個沒看過的罐子，原以為是妹妹幫小孩買的新產品，拿起來一看發現是潤滑液，上面用途還寫「性愛及按摩皆可」，才驚覺是「有人在色色」，回想上一組洗澡的人是弟弟和女友，「好像明白了什麼」。

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原PO透露，3年前曾被很皮的弟弟挖洞陷害，當時對方拿著包裹進門，就直接在全家人面前大喊說「姐姐你的火辣性感內褲來了」，現在終於逮到機會報復。於是她在潤滑液瓶身上寫「嘿嘿嘿，抓到了吧」，但還是很有良心，沒有把罐子留在浴室內等爸媽發現，而是默默幫弟弟放在房間門口，最後也笑說「以後真的要記得收啦，乖」。

▲原PO在罐子上留言。（圖／翻攝自Dcard）

不少人看到後紛紛笑說，「還是性感火辣內褲比較羞恥」、「直接放爸媽房間」、「幫他寫上名字，放在顯眼的位置」、「結果爸媽剛好去你弟房間門口」、「應該放在客廳，好東西要跟大家分享」、「我會寫：記得戴保險套噢」、「這一家好激情」、「親姐弟無誤，下次要在爸媽面前跟他說東西要記得收」、「結果這瓶是你爸媽的，老早就放裡面，只是忘記拿出來」。