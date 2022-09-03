阿根廷「不明肺炎」增至10例！WHO正在監測疫情　恐與吸入物質有關

▲阿根廷近日接連出現10起不明原因感染肺炎的案例，其中3人死亡，1人在加護病房治療。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張寧倢／綜合外電報導

阿根廷8月下旬爆發不明肺炎疫情，目前增至10起病例，其中3例已經死亡，一家私人醫院因此宣布封院。世界衛生組織（WHO）的下屬機構也發布聲明，目前正在監測相關疫情，同時協助當地衛生官員進行調查。專家表示，由於患者們的肺部都受到嚴重影響，病因很可能來自吸入物質。

根據路透報導，世衛區域機構「泛美衛生局」（PAHO）表示，WHO和PAHO正在對阿根廷爆發的不明原因肺炎病例進行監測，這些病例與西北部城市「聖米格爾-德圖庫曼」（San Miguel de Tucumán）的一家私人醫療院所有關，而最早被通報的6例個案，包含5名醫護人員和1名在加護病房接受治療的患者，他們都是在8月18日至22日出現症狀。

當地衛生官員9月1日再通報3名新增個案，使病例數達到9例，其中3人不治身亡，但死者都患有其他健康問題。另外，2日又新增1例，共累計10起不明肺炎病例。症狀包含發燒、肌肉與腹部疼痛，以及呼吸短促，其中幾名患者的左右兩邊肺部都患有肺炎情況。

PAHO表示，迄今對已知的呼吸道病毒，以及其他病毒、細菌和真菌病原體的測試均為陰性，仍找不到發病原因，生物樣本現已被送往阿根廷國家實驗室暨衛生研究管理局進行進一步檢驗，包含將分析樣本是否存在毒素。

美國明尼蘇達大學傳染病專家奧斯特霍姆（Michael Osterholm）博士推測，由於病患肺部都受到嚴重影響，病因很可能與患者吸入的物質有關，最初他一度懷疑是吸入含有退伍軍人菌的氣霧或水滴所引起的「退伍軍人病」（Legionnaires’ disease），但試驗已經排除了這項可能性。

奧斯特霍姆說，「神祕疾病」有時確實會發生，大多數的情況下，可以被詮釋為沒有引發大流行影響的地方性疫情。奧斯特霍姆補充，他希望阿根廷衛生當局能在未來5到7天內提供更確切的資訊。

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