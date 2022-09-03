吃下爸爸餵的優格　7歲小姐弟「死在床上」！恐怖原因曝光

▲哥倫比亞37歲父親因為前妻有了新歡，便毒殺2名年幼子女作為報復。（圖／翻攝自Facebook）

記者張寧倢／綜合外電報導

南美洲哥倫比亞一名37歲男子3月在優格杯中摻入液體殺蟲劑，狠心毒殺年僅4歲和7歲的一對子女，2名孩子在床上死亡後，父親也服「優格」輕生，然而，他卻因腹痛難耐，自行到警局投案並接受急救。男子僥倖活下來後也坦承，是對前妻結交新歡而懷恨在心，才決心以殺子作為報復，最終遭判處60年有期徒刑。

綜合「El Tiempo」等西文媒體報導，塞薩爾省（Cesar）洛斯羅夫萊斯拉巴斯（La Paz）3月發生一起父親殺害子女的案件，37歲嫌犯羅哈諾（Javier hernandez Rojano）近日被依2項重大謀殺罪，判處60年監禁。

羅哈諾3月27日作案前先向前妻謊稱，要帶4歲兒子和7歲女兒去買新鞋，他上午在接孩子回他住處家的路上，走進商店買了優格還有一些食物。羅哈諾隨後在優格中摻入液體殺蟲劑，2個孩子吃下肚後，倒在床上死亡。羅哈諾自己也吃下含有相同藥劑的食物，但後來腹痛難耐，他設法逃到警局求救，並坦承毒殺子女。

執班員警立即將羅哈諾送醫，雖然在加護病房住了幾周，但仍幸運撿回一命，他大約在5個月後康復並站上法庭受審。聽證會文件顯示，羅哈諾試圖輕生前在現場留下一封遺書，解釋自己殺人動機是因為孩子的母親，也就是他的前妻結交了新的約會對象，不想再和羅哈諾住在一起，還在信中祈求其他家人的原諒。

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