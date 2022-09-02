阿根廷爆發「不明肺炎」至少3死！累計9確診1重症　醫院緊急封鎖

▲ 阿根廷不明肺炎已導致3人死亡。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者陳宛貞／綜合外電報導

阿根廷近日爆發神祕肺炎，目前已造成3人死亡，另有6人感染，1人在加護病房治療。為避免出現更多病例，一家醫院被迫封院。肺炎通常由細菌感染或病毒引起，但新冠病毒、流感及漢他病毒可能性都已被排除，令衛生官員十分憂心，也引發對新傳染病的憂慮。

根據《每日郵報》，阿根廷出現多起不明原因肺炎案例，已有3人死亡，另有6人感染。前6起個案在8月18至22日間開始出現症狀，最新的3起案例中有2例正在醫院接受治療，1例在家中接受監測。

這9起個案包括在首都布宜諾斯艾利斯西北方800英里的圖庫曼地區（Tucumán）一家私人醫院治療的8名衛生工作者和1名加護病房患者，該院現已封鎖，當局正追蹤隔離患者接觸者。

醫護人員經常成為新病毒受害者，如今已有衛生工作者感染，代表罪魁禍首很可能是傳染病。圖庫曼衛生部長魯伊斯（Luis Medina Ruiz）說明，患者的共同點是嚴重呼吸系統疾病及雙側性肺炎，X光上看來與新冠患者類似，但這個可能性已被排除。

這些患者接受逾30種檢測，包括新冠病毒、感冒、A型及B型流感等，但結果全是陰性，樣本已送往阿根廷國家實驗室和衛生研究所管理局（ANLIS）進一步分析。官員仍在調查是否是細菌爆發造成，可能是水或空調設備污染引起。

西方專家認為，儘管這種肺炎的出現和新冠病毒爆發有相似之處，但現在敲響警鐘為時過早。不過歐洲疾病預防控制中心（ECDC）流行病情報小組8月30日以來持續追蹤這批病例，世界衛生組織（WHO）專家也著手監測。

愛丁堡大學全球公衛系主任斯里達爾（Devi Sridhar）則向《每日電訊報》指出，「這顯然令人擔憂，但我們仍需要有關疾病傳播的關鍵資訊，希望找到潛在病因」，「這顯示我們對危險病原體的集體脆弱性。世界上任何一個地方只要爆發疫情，若沒有迅速得到控制，就可能透過航空旅行及貿易迅速傳播。」

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