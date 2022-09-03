全國宗教盛會　台灣寺廟金蘭會百間宮廟千餘人齊聚安平開台天后宮

▲台南市安平開台天后宮承辦台灣寺廟金蘭會，2022年第3屆第7次會員大會，與會者盡情享受安平開台天后宮所安排的各項行程帶來的愉悅及充實。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安平開台天后宮承辦台灣寺廟金蘭會，2022年第3屆第7次會員大會， 9月3日上午8時起，來自全國百間宮廟千餘人陸續抵達，進行報到程序；安平開台天后宮主委盧友禮，率委員會全體人員於廟埕前迎接。

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盧友禮主委表示，為迎接來自全國台灣寺廟金蘭會的友宮會員代表們，並推展安平及台江水上觀光，特別前往四草大眾廟商借2艘台江觀光船，別出心裁的水上接駁，以及定點導覽，讓與會者有如進入時光隧道，徜徉於歷史文化經典片段，經由東興洋行前金小姐母女佇立的水景公園碼頭前實地體驗安平水上觀光，於福爾摩沙遊艇酒店的優美海景及舒適的餐宴進行宗教文化交流。

林國明總幹事表示，「台灣寺廟金蘭會」創立的重要意義就是宮廟間情誼義結金蘭，透過宮廟輪流舉辦宗教文化交流，在聯誼過程增進感情契合，教學相長相互提攜。以往1年舉辦4次，以餐會為主，目前調整為1年2次，這次由安平開台天后宮承辦第3屆第7次會員大會，在盧友禮主委及委員會們腦力激盪，特別用心規劃活動行程，期望整個活動能帶給與會者收穫滿滿。

9月3日當天的行程從9時至10時30分許，百間會員宮廟報到及團拜後，千餘人將分批進行餐會之前的行程，林國明總幹事安排定點4組導覽，從安平開台天后宮出發，介紹沿途市定古蹟：安平古堡、市定古蹟盧經堂（台灣首富的家）、湯匙山的故事、劍獅的故事（特別介紹-阿豆ㄚ劍獅）、西㡣殿後的市定古蹟古城牆（三個故事：半帝半龍、抽菸的王雞屎神像、面皮卡厚ㄟ王城壁）、小砲台、東興洋行(德國)、金小姐故事等。

參加的會員宮廟在漫步於安平古鎮的景點最後來到東興洋行前碼頭，搭乘由四草大眾廟提供的「台江號觀光船」穿越水景公園水域抵達福爾摩沙遊艇酒店登岸參加餐會聯誼，會中安排「台南做16歲成年禮」及「無形文化資產-上香山迓媽祖」的影片，在優美的海景及舒適的用餐環境中進行宗教文化交流及聯誼，與會者盡情享受安平開台天后宮所安排的各項行程帶來的愉悅及充實。