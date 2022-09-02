淨空老和尚圓寂荼毗大典9／3登場　台南安平周邊管制改道

▲台南市交通局指出，淨空老和尚圓寂荼毗大典活動及多場宮廟繞境及健走等活動，預計將有大量車潮、人潮，交通局請市民朋友提早規劃替代路線，避開可能擁擠路段，節省旅行時間。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市交通局指出，淨空老和尚圓寂荼毗大典活動將在安平區極樂寺舉辦，周邊道路如華平路及健康路三段將自9月3日12時起，依現場情況分段執行交通管制，提醒欲前往安平區的民眾，可多利用永華路避開交通管制路段。

交通局指出，9月3、4日，市區有多場宮廟繞境及健走等活動，預計將有大量車潮、人潮，交通局請市民朋友提早規劃替代路線，避開可能擁擠路段，節省旅行時間。

交通局指出，除淨空老和尚圓寂荼毗大典活動外，本周中西區、南區及北區有多場宮廟遶境活動，屆時將影響西門路、南門路及忠義路等，請來往東西向民眾多利用府前路（市道182線）及中華東路、中華南路(台1線)，來往南北的民眾多利用中華西路（台17線）及金華路(台17甲線)，交通局也將持續監控道路交通狀況。

交通局局長王銘德表示，活動期間交通局隨時待命，除人員線上輪值外，針對台南市其他重要路段，交通局也將於大台南智慧交通中心全程監看交通狀況，並與警察局、交通大隊保持密切聯繫，因應各道路車流即時調整號誌控制策略。

交通局長王銘德提醒民眾可先查詢活動路段及相關交通管制，預先規劃路線避開可能壅塞路段，經過活動路段請慢行、注意行車安全，想要參與活動的民眾則建議多使用大眾運輸系統，減少車位尋找的不便，而自行開車、騎車前來的民眾，請尋找鄰近合法停車空間，活動期間周邊道路將強力執行違規停車取締，以確保交通安全與順暢。