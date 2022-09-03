颱風吹不息熱情　全台金蘭寺廟熱情大團結

▲「台灣寺廟金蘭會」第3屆第7次會員大會，9月3日在颱風與疫情夾擊下，仍不減熱情，在安平福爾摩沙遊艇酒店舉行，有超過90間宮廟參與。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「台灣寺廟金蘭會」第3屆第7次會員大會，9月3日在颱風與疫情夾擊下，仍不減熱情，在安平福爾摩沙遊艇酒店舉行，有超過90間宮廟參與，席開117桌，是台灣宗教界難得的盛會。

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「台灣寺廟金蘭會」截至2022年8月已有近百間友宮「義結金蘭」，每間會員宮廟都是在台灣具有相當規模的廟宇，每年定期舉行兩次會員大會，動輒集結上千位宮廟精英出席，吸引各方的目光。

2022年因為疫情，第3屆第7次會員大會一度延期舉辦，好不容易敲定時間，又遇到颱風，幸而仍不減友宮參與的熱情，於9月3日在安平福爾摩沙遊艇酒店舉行的「台灣寺廟金蘭大會」，有超過90間宮廟參與，席開117桌，成為颱風與疫情夾擊下難得的畫面。

「台灣寺廟金蘭會」於1991年由「台南土城正統鹿耳門聖母廟」時任主委方文科先生倡議成立，於2012年由時任主委王增榮以「台灣寺廟金蘭會」之名向內政部申請正式成立宗教社團，正式召開會員大會。2021年正統鹿耳門聖母廟第13屆管理委員會再度遴選王增榮為主任委員，擔任「台灣寺廟金蘭會」第3屆總會長，並努力經營會務，截至2022年，「台灣寺廟金蘭會」會員已成長至98間友宮，成為台灣最具代表性之宗教社團之一。

2022年9月3日，「台灣寺廟金蘭會第3屆第7次會員大會」，由金蘭會雲嘉南分會長、安平開台天后宮盧友禮主委精心籌辦，選擇在新開幕的安平福爾摩沙遊艇酒店召開會議，除了開會外，也為友宮安排安平週邊的深度導覽，甚至搭乘遊艇體驗台江之美，期許藉由本次風雨無阻的大會，讓全台灣各地的金蘭廟宇大團結，齊心為弘揚傳統信仰、發展宗教文化而努力。