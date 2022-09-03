　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

殉職員警告別式　家屬哀盼榮典肅穆讓勇警安息好走

▲台南市市警二分局故警員涂明誠及曹瑞傑等兩位因公殉職員警，將於9月5日上午在台南市殯葬管理所景行廳舉行隆重告別式。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市市警二分局故警員涂明誠及曹瑞傑等兩位因公殉職員警，將於9月5日上午在台南市殯葬管理所景行廳舉行隆重告別式。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市市警二分局故警員涂明誠及曹瑞傑等兩位因公殉職員警，將於9月5日上午在台南市殯葬管理所景行廳舉行隆重告別式，並進行頒發褒揚令、楷模獎章、卓越市民、追晉巡官職務、覆蓋國旗及警旗等榮典。

當日於舉行家祭後，9時至9時40分期間為表彰兩名勇警為了守護民眾財產安全，搏鬥到生命最後一刻之英勇表現，將進行頒發褒揚令、楷模獎章、卓越市民、追晉巡官職務、覆蓋國旗及警旗等榮典，由涂、曹兩位勇警之弟弟及大哥代表受贈，9時40分起由各機關團體進行治喪公祭，10時30分開放到場人士來捻香悼念。

警方指出，當天因舉行告別式之景行廳空間座位有限且儀節隆重，在尊重家屬表達隆重低調之意見，9時至9時40分之榮典時段，景行廳會場僅由涂、曹兩家至親家屬及治喪委員會之機關團體代表觀禮，同時為了讓到場關心的好朋友們也能參與悼念，另特別商借開放崇德廳、光德廳等兩處場所，並備有座位、茶水，以實況轉播典禮方式供至親以外之親朋好友及治喪委員會以外之機關團體來觀禮使用。

凃、曹等兩家家屬也特別就社會各界連日來之關心及不斷湧入之慰問，特別表達感謝之意，並悲痛的表示在兩位英勇員警的最後一程，希望藉由此隆重莊嚴肅穆的告別式典禮，讓勇警在至親家屬及治喪單位的陪同下，讓大家永遠記得勇警們的英勇事蹟；也希望警方來維護會場內外之安全秩序，讓殉職勇警之榮典告別式整個過程能祥和平順、圓滿順利，讓兩位勇警一路安息好走。

第二分局提醒，當日適逢吉日，於殯葬園區計有24喪家舉行喪禮，再加上許多前來弔唁兩位勇警之親朋好友，人行車潮勢必較多。台南市警察局也預先勘察規劃並加派警力於會場內外實施交通疏導，也籲請當日前來參禮之民眾能遵照警察及殯葬管理所人員之指揮引導，將車輛妥適停放至警方引導之停車處所，以維持道路交通順暢，並遵守會場安寧秩序，避免影響相關喪家殯葬儀節之進行。

►豪華海陸燒烤組990元！備足好料過中秋節

ET快訊
記者爆Jennie整支手機遭駭　「刻意重拍上傳」原因發毛
快訊／宣傳政策竟成「廁所偷窺片」！　陳時中緊急修改了
快訊／新北二重疏洪道管制！　傍晚5點封閉各匝道口
軒嵐諾有下對位置？　水庫「水情一次看」
陳時中「廁所偷窺影片」被罵翻！　網秒聯想這幕：頭皮發麻
LIVE／軒嵐諾「二度開眼」將變強颱　氣象局最新說明
快訊／男為愛喪命！中12刀慘死　警帶2關鍵人偵訊
軒嵐諾亂交通！　30班機取消、106船班停駛
下雨天驚見「大型命案現場」！瑤瑤照片網秒懂：R.I.P.

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

殉職員警告別式　家屬哀盼榮典肅穆讓勇警安息好走

綠癌小花蔓澤蘭全國防治日　台東林管處報到

防災意識深槙南迴　台東縣達仁防災義消分隊9／2成軍

台南勞局職場大小事　提升溝通軟實力

消防之友！　台南消友會第7辦事處新任處長頒績優獎勵金

快訊／苗栗瞬間強風「吹倒路樹」　道路雙向中斷

彰化縣長藍綠外有神祕第三人登記！他最後一刻籌到保證金　

肉品市場鬧糾紛！豬農不滿遭檢舉插隊　持鐵棍爆肢體衝突

新北消防局、新北聯醫獲贈中秋禮盒　救難英雄們直呼：很感謝！

新竹市6人登記角逐市長　62人選市議員！這一區僅她1人登記　

貨車卸貨倒退嚕芭比Q了　木板傾倒...司機秒縮牙叉

通緝犯闖民宅從氣窗深入！　女兒在2樓爸遠端監控報警

何如芸離婚成功！官司卡3年半　斷開豪門：我是自由的何小姐

豐年祭節奏黑白猜女拳王　嘻哈舞步混淆對手連勝4男

台中媽捧150萬現金參選　登記成第3位市長候選人

桃園驚爆行刑式槍殺！　2男頭部留彈孔陳屍套房

豐年祭鋸木比賽「大腳一踩」　頭目胯下被重擊！痛到狂跳

林襄進軍日本恐受限！　日男點出她「身體特徵」：印象很差

疑打滑...轎車國1自撞釀3傷　車頭凹、女滿臉血呆坐路邊

機警盤查可疑路邊違停車　遭囚女害怕求救「帶我走」

殉職員警告別式　家屬哀盼榮典肅穆讓勇警安息好走

綠癌小花蔓澤蘭全國防治日　台東林管處報到

防災意識深槙南迴　台東縣達仁防災義消分隊9／2成軍

台南勞局職場大小事　提升溝通軟實力

消防之友！　台南消友會第7辦事處新任處長頒績優獎勵金

快訊／苗栗瞬間強風「吹倒路樹」　道路雙向中斷

彰化縣長藍綠外有神祕第三人登記！他最後一刻籌到保證金　

肉品市場鬧糾紛！豬農不滿遭檢舉插隊　持鐵棍爆肢體衝突

新北消防局、新北聯醫獲贈中秋禮盒　救難英雄們直呼：很感謝！

新竹市6人登記角逐市長　62人選市議員！這一區僅她1人登記　

彰化選情激烈！無黨籍出頭天　4鄉鎮同額競選...停職鎮長也參選

陳文茜患肺腺癌最牽掛牠　曝「遺產已分配好」：明天可以走

親戚免費停車半年！媳婦嗆收租金　「婆婆一句話」網見風向狂挺

韓偶像「私約粉絲到家睡」：我好寂寞　多人爆料截圖全曝…手寫信道歉

不斷更新／軒嵐諾今晚風雨最強！全台活動停辦、延期一次看

不滿被分手「嗆公布性愛影片」　害女友憂鬱症...恐怖情人下場曝

快訊／宣傳免治馬桶竟成「廁所偷窺片」　陳時中團隊緊急下架修改

全國宗教盛會　台灣寺廟金蘭會百間宮廟千餘人齊聚安平開台天后宮

一口秒飛日本！道地日式炒麵藏身瑞豐夜市　拌上金黃蛋液香氣十足

快訊／市民注意！新北二重疏洪道管制　傍晚5點封閉各匝道口

地方熱門新聞

即／苗栗路樹倒塌　道路雙向中斷

籌到保證金！彰縣長有第3人登記

淨空老和尚圓寂荼毗大典安平周邊管制改道

拂曉出擊！　台南一舉查獲20名非法外來人口

台南消友會第7辦事處新任處長頒績優獎勵金

台東2車對撞　造成3人受傷

2022桃園市議員選舉131人參選　力拚63席次

新竹市6人參選市長　這區僅1人參選議員

台東4人衝浪「1人失蹤」　目睹同伴游不上岸

肉品市場鬧糾紛！豬農遭檢舉插隊　持鐵棍爆肢體衝突

完成土地點交要開發了！加碼投資43億　中友百貨彰化店將蓋25樓　

「台中房思琪」受害者增至4人　市府提告狼校長性侵

每喝必撞12年酒駕12次　彰化婦慘了

建國高架傳自撞車禍！男駕賓士車高速撞橋墩　女乘客無呼吸心跳送醫急救

更多熱門

相關新聞

台南警長：臨檢酒駕嚴禁探頭聞酒味

台南警長：臨檢酒駕嚴禁探頭聞酒味

台南2名員警因查緝贓車遭殺害，台南市警察局長方仰寧昨在市議會接受市議員唐碧娥質詢時強調，市警局加強員警臨檢盤查安全程序訓練，尤其針對執行酒測時，未來禁止員警探頭到駕駛座聞駕駛有無酒味，因為不是每個民眾都是和善的，執勤要有基本保護自己的敵情意識。

酒駕男坐墊抄斧頭逼近警！恐怖舉動下場曝

酒駕男坐墊抄斧頭逼近警！恐怖舉動下場曝

台南警閃燈他停車變違停　無辜男變「持刀前科犯」被查

台南警閃燈他停車變違停　無辜男變「持刀前科犯」被查

屏東警逼老闆辭退「前科犯之妻」！網一面倒氣炸

屏東警逼老闆辭退「前科犯之妻」！網一面倒氣炸

余苑綺告別式布置曝光！白棺花海伴長眠

余苑綺告別式布置曝光！白棺花海伴長眠

關鍵字：

殉職員警告別式榮典安息

讀者迴響

熱門新聞

張紫妍被逼陪睡百次玩5人行！13年後公司大反攻

啦啦隊女神遭開除！球團長文譙她配合度差

「反骨男孩」語謙被求婚了！

高鐵票根「為何一堆人買？」　內行曝真相

兄妹瘋狂性愛6年　她30歲才知男友是親哥哥

好爸爸轉身變冷血殺手槍殺2男

送小一女兒去上學！天兵爸離開接到警察電話

軒嵐諾今夜掠過東北角！明晨2時「滿血回歸」變強颱　

軒嵐諾暴風圈觸3縣市　今晚明早最近台

翻禮金簿「驚見綜藝大哥悄託人送紅包」

他生不出二寶！醫一驗「精蟲被火烤5年」驚呆　問職業懂了

各縣市「停班停課」懶人包一次看

賈永婕控舅媽「侵占失智母2800萬」！開庭後才知是詐欺慣犯

2歲童關車內7小時熱死　警敲門父母才發現

女歌手衝觀眾席被扒到全裸！群狼掐乳襲臀

更多

最夯影音

更多
貨車卸貨倒退嚕芭比Q了　木板傾倒...司機秒縮牙叉

貨車卸貨倒退嚕芭比Q了　木板傾倒...司機秒縮牙叉
通緝犯闖民宅從氣窗深入！　女兒在2樓爸遠端監控報警

通緝犯闖民宅從氣窗深入！　女兒在2樓爸遠端監控報警

何如芸離婚成功！官司卡3年半　斷開豪門：我是自由的何小姐

何如芸離婚成功！官司卡3年半　斷開豪門：我是自由的何小姐

豐年祭節奏黑白猜女拳王　嘻哈舞步混淆對手連勝4男

豐年祭節奏黑白猜女拳王　嘻哈舞步混淆對手連勝4男

台中媽捧150萬現金參選　登記成第3位市長候選人

台中媽捧150萬現金參選　登記成第3位市長候選人

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面