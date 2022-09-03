殉職員警告別式　家屬哀盼榮典肅穆讓勇警安息好走

▲台南市市警二分局故警員涂明誠及曹瑞傑等兩位因公殉職員警，將於9月5日上午在台南市殯葬管理所景行廳舉行隆重告別式。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市市警二分局故警員涂明誠及曹瑞傑等兩位因公殉職員警，將於9月5日上午在台南市殯葬管理所景行廳舉行隆重告別式，並進行頒發褒揚令、楷模獎章、卓越市民、追晉巡官職務、覆蓋國旗及警旗等榮典。

當日於舉行家祭後，9時至9時40分期間為表彰兩名勇警為了守護民眾財產安全，搏鬥到生命最後一刻之英勇表現，將進行頒發褒揚令、楷模獎章、卓越市民、追晉巡官職務、覆蓋國旗及警旗等榮典，由涂、曹兩位勇警之弟弟及大哥代表受贈，9時40分起由各機關團體進行治喪公祭，10時30分開放到場人士來捻香悼念。

警方指出，當天因舉行告別式之景行廳空間座位有限且儀節隆重，在尊重家屬表達隆重低調之意見，9時至9時40分之榮典時段，景行廳會場僅由涂、曹兩家至親家屬及治喪委員會之機關團體代表觀禮，同時為了讓到場關心的好朋友們也能參與悼念，另特別商借開放崇德廳、光德廳等兩處場所，並備有座位、茶水，以實況轉播典禮方式供至親以外之親朋好友及治喪委員會以外之機關團體來觀禮使用。

凃、曹等兩家家屬也特別就社會各界連日來之關心及不斷湧入之慰問，特別表達感謝之意，並悲痛的表示在兩位英勇員警的最後一程，希望藉由此隆重莊嚴肅穆的告別式典禮，讓勇警在至親家屬及治喪單位的陪同下，讓大家永遠記得勇警們的英勇事蹟；也希望警方來維護會場內外之安全秩序，讓殉職勇警之榮典告別式整個過程能祥和平順、圓滿順利，讓兩位勇警一路安息好走。

第二分局提醒，當日適逢吉日，於殯葬園區計有24喪家舉行喪禮，再加上許多前來弔唁兩位勇警之親朋好友，人行車潮勢必較多。台南市警察局也預先勘察規劃並加派警力於會場內外實施交通疏導，也籲請當日前來參禮之民眾能遵照警察及殯葬管理所人員之指揮引導，將車輛妥適停放至警方引導之停車處所，以維持道路交通順暢，並遵守會場安寧秩序，避免影響相關喪家殯葬儀節之進行。