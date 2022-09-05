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台南2殉職警告別式　蔡英文：任務結束了，永遠以你們為榮

▲台南市警二分局警員凃明誠及曹瑞傑，在台南市立殯儀館景行廳舉行公祭，為表彰兩名警員搏鬥到生命最後一刻英勇表現，總統蔡英文親臨頒發褒揚令。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警二分局警員凃明誠及曹瑞傑，在台南市立殯儀館景行廳舉行公祭，為表彰兩名警員搏鬥到生命最後一刻英勇表現，總統蔡英文親臨頒發褒揚令。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警二分局警員凃明誠及曹瑞傑因公殉職，5日上午在台南市立殯儀館景行廳舉行公祭，為表彰兩名警員英勇表現，總統蔡英文親臨頒發褒揚令、行政院長蘇貞昌頒發三等楷模獎章、內政部長徐國勇追敬巡官職務、台南市長黃偉哲頒發卓越市民獎狀，並由警察局長方仰寧及各分局長舉行棺木覆蓋國旗及錦旗儀式。

▲台南市警二分局警員凃明誠及曹瑞傑，在台南市立殯儀館景行廳舉行公祭，為表彰兩名警員搏鬥到生命最後一刻英勇表現，總統蔡英文親臨頒發褒揚令。（圖／記者林悅翻攝，下同）

總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、內政部長徐國勇、台南市長黃偉哲率市府團隊、台南市議會由議長郭信良率隊，及各界民意代表均到場參與公祭儀式，中華民國退休警察人員協會總會發起中南部退警約一百多人到場參加參與，場面隆重莊嚴。

▲台南市警二分局警員凃明誠及曹瑞傑，在台南市立殯儀館景行廳舉行公祭，為表彰兩名警員搏鬥到生命最後一刻英勇表現，總統蔡英文親臨頒發褒揚令。（圖／記者林悅翻攝，下同）

蔡英文總統致詞表示，「上個月凃明誠及曹瑞傑在執行勤務的時候，因公殉職，讓我們感到非常不捨、今天抱著最沉重的心情一起來追思，在這裡代表國人要當最深切的哀悼，要感謝他們在從警生涯中對守護社會治安的努力和貢獻。已特別要求內政部從優撫恤殉職凃明誠及曹瑞傑，務必好好照顧他們的家屬，給予最大的協助與支持，今天也以總統的身分告訴凃明誠及曹瑞傑，你們的任務結束了，謝謝你們，我們永遠以你們為榮。」

▲台南市警二分局警員凃明誠及曹瑞傑，在台南市立殯儀館景行廳舉行公祭，為表彰兩名警員搏鬥到生命最後一刻英勇表現，總統蔡英文親臨頒發褒揚令。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警二分局警員凃明誠及曹瑞傑，在台南市立殯儀館景行廳舉行公祭，為表彰兩名警員搏鬥到生命最後一刻英勇表現，總統蔡英文親臨頒發褒揚令。（圖／記者林悅翻攝，下同）

蔡英文說，凃明誠從事警察工作16年，在同事的眼裡，他是一位溫暖盡責的好警察，面對需要幫助的民眾，明誠總是耐心傾聽，是稱職的人民保母，曹瑞傑從事警察工作6年，在家裡他是孝順的孫子，為了照顧阿公阿嬤從台北請調回台南，在工作上總計69次的功獎，證明他同樣也是一位很積極、有正義感的好警察，面對歹徒的襲擊，凃明誠在生命的最後一刻即使身受重傷、依然英勇對抗不法、奮力守護安全，這樣的表現讓我及全國人民為之動容。

▲台南市警二分局警員凃明誠及曹瑞傑，在台南市立殯儀館景行廳舉行公祭，為表彰兩名警員搏鬥到生命最後一刻英勇表現，總統蔡英文親臨頒發褒揚令。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲行政院長蘇貞昌頒發三等楷模獎章、內政部長徐國勇追敬巡官職務、台南市長黃偉哲頒發卓越市民獎狀。（下同） 

▲台南市警二分局警員凃明誠及曹瑞傑，在台南市立殯儀館景行廳舉行公祭，為表彰兩名警員搏鬥到生命最後一刻英勇表現，總統蔡英文親臨頒發褒揚令。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警二分局警員凃明誠及曹瑞傑，在台南市立殯儀館景行廳舉行公祭，為表彰兩名警員搏鬥到生命最後一刻英勇表現，總統蔡英文親臨頒發褒揚令。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警二分局警員凃明誠及曹瑞傑，在台南市立殯儀館景行廳舉行公祭，為表彰兩名警員搏鬥到生命最後一刻英勇表現，總統蔡英文親臨頒發褒揚令。（圖／記者林悅翻攝，下同）

蔡英文強調，「警界痛失優秀的人才，這是國家莫大的損失，政府會持續改善警察執法制度，教育訓練及裝備，讓員警在必要時可以安心使用警械維護執法的尊嚴和人身安全、警械使用條例相關修法、在立法院新會期開始後將透過我們朝野共同的努力盡速協商，加速通過。同時，政府也要通盤檢討相關規定，並列入優先法案，以強化我們的社會安全網。」

▲台南市警二分局警員凃明誠及曹瑞傑，在台南市立殯儀館景行廳舉行公祭，為表彰兩名警員搏鬥到生命最後一刻英勇表現，總統蔡英文親臨頒發褒揚令。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警二分局警員凃明誠及曹瑞傑，在台南市立殯儀館景行廳舉行公祭，為表彰兩名警員搏鬥到生命最後一刻英勇表現，總統蔡英文親臨頒發褒揚令。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲表示，台南市警察局針對這次員警殉職事件已擬定下列改善措施，以避免再發生憾事，包括於員警常年訓練中不斷強化模擬情境之組合訓練，以執勤基本觀念（包括戰術三寶：安全的距離、掩護/掩體、隨時使用武力的戒備）、執勤常遭遇之衝突樣態應變作為結合綜合逮捕術、手槍射擊訓練、槍枝防搶訓練、警棍及防護型噴霧器與拋射式電擊器訓練、人犯戒護安全訓練等課程作為基礎，配合勤務需要，以雙警、單警執勤為基本單位，持續強化員警執勤敵情觀念及接敵技巧，面對歹徒威脅立即判斷之反應能力，並相互支援，使警力發揮互補及加乘效果。

▲台南市警二分局警員凃明誠及曹瑞傑，在台南市立殯儀館景行廳舉行公祭，為表彰兩名警員搏鬥到生命最後一刻英勇表現，總統蔡英文親臨頒發褒揚令。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警二分局警員凃明誠及曹瑞傑，在台南市立殯儀館景行廳舉行公祭，為表彰兩名警員搏鬥到生命最後一刻英勇表現，總統蔡英文親臨頒發褒揚令。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警二分局警員凃明誠及曹瑞傑，在台南市立殯儀館景行廳舉行公祭，為表彰兩名警員搏鬥到生命最後一刻英勇表現，總統蔡英文親臨頒發褒揚令。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警二分局警員凃明誠及曹瑞傑，在台南市立殯儀館景行廳舉行公祭，為表彰兩名警員搏鬥到生命最後一刻英勇表現，總統蔡英文親臨頒發褒揚令。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警二分局警員凃明誠及曹瑞傑，在台南市立殯儀館景行廳舉行公祭，為表彰兩名警員搏鬥到生命最後一刻英勇表現，總統蔡英文親臨頒發褒揚令。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警二分局警員凃明誠及曹瑞傑，在台南市立殯儀館景行廳舉行公祭，為表彰兩名警員搏鬥到生命最後一刻英勇表現，總統蔡英文親臨頒發褒揚令。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警二分局警員凃明誠及曹瑞傑，在台南市立殯儀館景行廳舉行公祭，為表彰兩名警員搏鬥到生命最後一刻英勇表現，總統蔡英文親臨頒發褒揚令。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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