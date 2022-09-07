台南2警瀕死過程曝！凃明誠遭割喉說不出話　為討水發出悲鳴聲

▲凃明誠（右）臨死前努力討水喝，曹瑞傑則是要同仁先救對方。（圖／翻攝自Facebook／台南市政府警察局、曹瑞傑哥哥臉書）

記者林悅、黃資真／台南報導

台南市安南區8月22日發生2名警員凃明誠、曹瑞傑遭逃犯林信吾殺害殉職，台南地檢署今（7）日偵結，認為林信吾惡性重大，沒有矯治可能，依強盜殺人、殺人、妨害公務等罪將林起訴，並求處死刑。南檢檢察官黃彥翔說明，當時第3名趕抵現場的陳姓員警，曾直擊當時凃明誠臨死前發出討水悲鳴。

負責承辦此案的檢察官黃彥翔提到，當時趕到現場救援的陳姓員警，親眼見到遭砍17刀、滿身是血的凃明誠勉強從警用巡邏車後座下車，手拿著礦泉水瓶，隨即倒在地上。陳姓員警的隨身密錄器中還錄下，凃明誠由於遭割喉重傷無法言語，只能發出痛苦悲鳴聲討水喝的過程。

而身中38刀的曹瑞傑則是用意志力反覆試圖坐起，卻又次次倒地，用盡最後一絲力氣呼喚陳姓員警先去援救倒地的凃明誠。

檢察官認為，被害2名員警死前承受至深至鉅之身心折磨，痛苦難以想像，更無法以筆墨形容，不管是親眼看見其皮開肉綻之遺軀，或是勘驗現場影音的人皆不忍卒睹，認為林信吾所作所為已犯情節最為重大之罪，因此求處死刑。

▲林信吾逃亡17小時後，在新竹客運站附近被逮。（圖／記者黃彥傑攝）

林信吾為明德外役監逃犯，2名遇害員警前往查緝贓車時，躲藏在一旁的林信吾擔心被發現，持刀先後砍殺凃明誠、曹瑞傑後，拿走警槍、彈匣騎乘贓車離去。並前往一處高中清洗身上犯罪痕跡，丟棄兇刀，轉搭計程車、公車、火車逃亡，製造多處斷點。

同日晚間11時33分，林信吾持槍前往超商拿走7061元，並取走2包香菸，改搭白牌計程車前往高雄，再轉搭客運到新竹，最後在隔日凌晨4時許，在新竹客運站落網逮捕歸案。