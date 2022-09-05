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2輛白色靈車緩緩駛出...台南2殉職警火化　警列隊敬禮哀送

▲台南市警局長方仰寧含淚哽咽地表達感謝各界送對2名英勇員警，並給最高的榮典，對家屬而言是最好的安慰，也是最大的光榮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警局長方仰寧含淚哽咽地表達感謝各界送對2名英勇員警，並給最高的榮典，對家屬而言是最好的安慰，也是最大的光榮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警二分局警員凃明誠及曹瑞傑因公殉職，5日上午在台南市立殯儀館景行廳舉行公祭，相關儀式於中午圓滿完成，2位殉職員警在台南市警方列隊敬禮送行下，恭送靈車前往火化場，台南市警局長方仰寧含淚哽咽地表達感謝各界送對2名英勇員警，並給最高的榮典，對家屬而言是最好的安慰，也是最大的光榮！

▲台南市警局長方仰寧含淚哽咽地表達感謝各界送對2名英勇員警，並給最高的榮典，對家屬而言是最好的安慰，也是最大的光榮。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警局長方仰寧含淚哽咽地表達感謝各界送對2名英勇員警，並給最高的榮典，對家屬而言是最好的安慰，也是最大的光榮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警二分局警員凃明誠及曹瑞傑因公殉職的公祭儀式，於5日近12時圓滿完成，2位員警的英靈在禮儀人員及警察儀隊人員引領家屬下，登上靈車，台南市警局代表在會場門口列隊敬禮送行，任務結束，願2位員警一路好走，場面莊嚴盛大哀戚。

▲台南市警局長方仰寧含淚哽咽地表達感謝各界送對2名英勇員警，並給最高的榮典，對家屬而言是最好的安慰，也是最大的光榮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警方局方仰寧指出，今日以光榮隆重的儀式來恭送這2位英勇的警察、烈士，台南市所有員警內心非常的不捨，第一階段的榮典中，總統蔡英文親臨頒發褒揚令、行政院長蘇貞昌頒發三等楷模獎章、內政部長徐國勇追敬巡官職務、台南市長黃偉哲頒發卓越市民獎狀，這對家屬而言，是最大的安慰與光榮，2位員警可說是非常好的警察。

▲台南市警二分局警員凃明誠及曹瑞傑，在台南市立殯儀館景行廳舉行公祭，為表彰兩名警員搏鬥到生命最後一刻英勇表現，總統蔡英文親臨頒發褒揚令。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警局長方仰寧含淚哽咽地表達感謝各界送對2名英勇員警，並給最高的榮典，對家屬而言是最好的安慰，也是最大的光榮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

在公祭會場外，也有來自全國退休警察協會總會發起，來自全國的退休警察1百多人，拉白布條表達訴求，總會長耿繼文指出，他們是為現職警察陳情表達心聲，他提出三點訴求，一、修改不周延的警械使用修例，因警察並不知對方是一般民眾或是敵人，所以要修法讓警察可以放心大膽使用警械；二、警察在第一時間不知如何做出正確的判斷，所以應讓警察在事先可以採取預防措施，保護自身安全；第三，政府不要懦弱地不敢支持警察，對警察有偏見的言論，政府應立即澄清，撥亂反正，表達對警察人員的支持。

▲台南市警局長方仰寧含淚哽咽地表達感謝各界送對2名英勇員警，並給最高的榮典，對家屬而言是最好的安慰，也是最大的光榮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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