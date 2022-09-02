中秋節慶將至！台東縣環保局送好米　關懷資收個體戶

▲中秋節慶關懷資收個體戶。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

一年一度中秋佳節即將來臨，台東縣政府關心資源回收個體戶，藉由行政院環境保護署回收基管會補助之資源回收關懷計畫，台東縣環境保護局特別代表環保署及縣長饒慶鈴，於中秋年節前致贈台東在地好米給縣內列冊資源回收個體戶，表達關懷及感謝之意。



台東縣政府表示，感謝每一位資源回收個體戶為台東的優質生活環境努力工作，做好資源回收，不但可以創造循環經濟，還能減少垃圾產生，也呼籲資源回收人人有責，做好垃圾分類，共同保護台東美好的環境。

環保局指出，透過環保署資源回收關懷計畫，目前台東縣已輔導130位資源回收個體戶，協助個體戶整頓資收物堆置情形，透過增設遮雨帆布，減少資收物遭風吹日曬，並到府進行環境消毒訓練，另協助個體戶定期將收集的資源回收物交付給資源回收商，維護資源回收個體戶周邊環境整潔。

環保局進一步說明，資源回收物除了交給清潔隊收運外，也仰賴資源回收個體戶回收、分類，資源回收個體戶往往需要頂著大太陽，走訪各村里巷弄收集資源回收物，不僅提升台東縣的資源回收量，也間接整潔了市容街道環境，此次趁著中秋假期前夕，透過贈米的方式提供民生物資關懷資源回收個體戶，勉勵資源回收個體戶持續為資源回收貢獻一己之力。