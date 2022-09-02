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軒嵐諾逼近！出現8至10級陣風　民眾逗留海邊...台東海巡勸導

▲海巡署東部分署第一三岸巡隊勸離民眾。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲海巡署東部分署第一三岸巡隊勸離民眾。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

今年第11號颱風「軒嵐諾」逼近台灣，中央氣象局已於2日早上8點30分發布海上颱風警報。受颱風外圍環流影響，東部沿海地區有強陣風及長浪發生，且台東縣政府也於今日10點發布禁(限)制公告，海巡署東部分署第一三岸巡隊將對東部海岸區域觀浪、遊憩民眾實施勸離及安全維護工作。

每逢颱風來臨，東部地區海岸總會聚集不少民眾逗留觀浪，因而發生意外，威脅生命安全；目前台東縣政府已成立災害應變中心並發布禁(限)制公告，第一三岸巡隊將持續針對海岸及港口等區域實施管制工作，避免民眾進入危險範圍，確保人員安全。

▲海巡署東部分署第一三岸巡隊勸離民眾。（圖／記者楊漢聲翻攝）
▲海巡署東部分署第一三岸巡隊勸離民眾。（圖／記者楊漢聲翻攝）

第一三岸巡隊呼籲民眾，目前受颱風外圍環流影響，台灣東部海域已有8至10級強風，浪高3至5公尺，颱風來襲期間切勿前往岸際及港區或從事其他水上活動，如民眾擅闖管制區域經勸導不配合者，將依災害防救法相關規定蒐證函送主管機關裁處，並可處新台幣5萬元以上25萬元以下罰鍰，若於岸際、港區發現任何危難狀況需協助，請撥打海巡署「118」服務專線，本署將立即派員前往處置。

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