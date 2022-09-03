蔣萬安敬佩國軍在前線捍衛主權　感慨「政客動搖國家認同」

▲台北市長候選人蔣萬安。（圖／翻攝自Facebook／蔣萬安）

記者蔡佩珈／台北報導

9月3日是軍人節，台北市長參選人蔣萬安分享一位退役軍人因為國奉獻而與兒子疏遠的心酸故事。他也指出，過去數百萬國軍為國捐軀，主權與民主制度實在得來不易，然而，台灣卻是「軍人在前線捍衛國家、政客在本島動搖國家認同」。

蔣萬安表示，九三軍人節是用於紀念八年抗戰的悲壯勝利，因為曾經有322萬位國軍將士為國捐軀，就是為了守住青天白日滿地紅旗幟所代表的國家主權。

蔣萬安昨日與500位陸海空三軍退役軍人共聚一堂，一起紀念國軍建軍以來走過的鐵血征程。他感慨地說，台灣的主權跟民主制度得來如此不易，但現在的台灣卻是「軍人在前線捍衛國家、政客在本島動搖國家認同」。

不只軍人，軍眷同樣也為國家犧牲。蔣萬安回憶，他曾在今年父親節前夕探訪曾駐守金門、馬祖十幾年的退役軍人，老伯伯從軍時1年回家2次，孩子竟躲在門後大喊「阿兵哥來了」，儘管已過幾十年，老伯伯依舊忘不了這段往事。

蔣萬安說，感謝海陸退役二級上將、黃復興黨部主委季麟連為他授槍。雖然國軍退役將領已經戎馬半生，但這一次他要再懇託「贏回中華民國就從台北開始」，要請他們在年底為捍衛中華民國的和平、穩定、繁榮而戰。