陳時中要在公廁廣設免治馬桶　柯文哲吐槽：不好意思批評他

▲軒嵐諾颱風來襲，台北市長柯文哲視察建國抽水站。（圖／台北市政府提供）



記者陳家祥／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中3日召開記者會，拋出要把台北市公廁中的7200個馬桶全面汰換成免治馬桶。對此，台北市長柯文哲吐槽，「我也不好意思批評他，有實際執政經驗的人就知道這個行不行」。

柯文哲說，也不是不可以，但執政有時候要經驗，社會住宅要不要設免治馬桶也討論過，也有實際演示，後來發現損壞率太高，家用的人員可以訓練，但公廁很難確保每個來的都會使用，維護費用太高所以後來社會住宅就不用了。

柯文哲指出，很多東西他不一定不對，但維護太困難，或許經過10年20年，國民水準高了，大家都習慣使用，要改也可以，但台北市的公廁沒有衛生紙的情況機會太低了，維護能力還不錯，結論就是這樣，「我也不好意思批評他，有實際執政經驗的人就知道這個行不行」。

「政治常常是這樣，成本效益。」柯文哲指出，育兒津貼增加、坐月子，這些都可以，但是他非常清楚，你給年輕人多2萬塊他也不會生小孩，多給幾萬塊會不會去結婚？也不會，但這有政治上宣傳效果。

柯文哲直言，這個階段大家提撒幣政策，當然都可行，但會擠壓到其他項目，為什麼每個縣市到最後財政紀律會垮掉就是這樣，不敢刪預算只好舉債，「我是主張每個候選人不要提出撒幣政策，這種風氣養成財政紀律就難控制了」。