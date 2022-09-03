陳時中拋公廁換免治馬桶　黃珊珊：華而不實，實用最重要

▲黃珊珊。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中3日召開記者會，提出未來的公廁除了基本配備衛生紙之外，將把台北市府所轄3673座公廁中的7200個馬桶全面汰換成免治馬桶。對此，對手黃珊珊說，「不要華而不實」，實用性與品質才是最重要的。

對於陳時中今開「台北幸福時現中！阿中要廣設公廁免治馬桶」記者會，喊話全面汰換7200個馬桶成免治馬桶，黃珊珊今上午出席出席「永春市場中秋回饋大方送」時回應，公廁為市民外出臨時需要，重點在管理與維護，盼能提升個別品質，不要華而不實。

黃珊珊提到，之前也希望能在市場設置，但大家因管理維護難而反對，所以回到實用性與品質才是最重要的。

另外，陳時中競選總幹事吳思瑤砲轟政見99%跟柯文哲任內相同，黃珊珊反擊，好政策就是在現有基礎上往前走，難道要推翻現在所有計畫？她還諷刺，「他們是99%沒看，還是99%看不懂？」。

黃珊珊強調，包括南北軸線、南方公園、大圓山升級計畫，都是當議員、副市長就想很久的事，但有些一直無法落實，現在是規劃未來30年的事。她也喊話，民進黨如果有什麼意見，「也請他們提出未來30年的規劃」。

▼陳時中今推「公廁三寶」新政見，要為北市7200個公廁坐式馬桶全數換成免治馬桶。（圖／翻攝陳時中YouTube）