台未買BA.5次世代疫苗　趙少康：陳時中真該推出去打屁股

▲民進黨台北市長參選人陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

國內疫情升溫，莫德納次世代疫苗到貨進度備受關注。不過，我國目前購買的為「原始株＋BA.1」，並非最新的「原始株＋BA.5」，中廣董事長趙少康就批評，人家BA.5都出來了，我們還在等BA.1疫苗，明明錢也沒少花，為什麼老是落後人家好幾拍？並點名前衛福部長、現民進黨台北市長參選人陳時中及指揮中心，「大官們真應該推出去打屁股。」

關於莫德納次世代疫苗，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝表示，最快9月底進貨，目標擺在9月底、10月初就能開放民眾施打；至於為何美國日前所通過「原始株＋BA.5」台灣沒有購買，而是購買「原始株＋BA.1」，王必勝也說明，指揮中心有看過美國這次的緊急授權審查，發現這支疫苗的審查屬非典型，還要進一步觀察，所以目前台灣是跟著歐盟和世界衛生組織的建議購買「原始株＋BA.1」的疫苗。

趙少康砲轟，疫情指揮中心宣導要大家快打第四劑疫苗，很多人不打現有疫苗，是為了等待次世代疫苗，期望次世代疫苗能有效對抗BA.5， 等了半天，衛福部食藥署終於核發緊急使用授權EUA給莫德納次世代疫苗，但民進黨政府買的竟然是對抗「武漢株+BA.1 」的「次世代」疫苗，而不是對抗「武漢株+BA.5」的「新次世代」疫苗。

趙少康不滿，防疫大員安慰說對抗BA.1的次世代多少也能對抗BA.5， 「天啊，我們要求的不是多少能對抗，而是確實能對抗BA.5的新次世代疫苗，這個謙卑的要求會很過份嗎？還是他們已經買了只能對抗BA.1的疫苗，只好硬逼我們打？」

趙少康質疑，病毒已經變異到BA.5了，卻不直接購買能對抗BA.5變異株的疫苗，指揮中心說是因為BA.5剛出來一定很熱門，別國會搶，別國會搶，台灣為什麼不會搶？美國政府已經預購1億7千萬劑了，台灣預購了嗎？陳時中不是說不能公佈疫苗採購的過程及價格，否則就不能在國際上優先採購優良的疫苗及藥品？既然至今都沒有公佈疫苗價格，而且還要保存保密30年，依照陳時中的理論，不是可以優先買到最新的抗BA.5疫苗？

趙少康怒轟，人家BA.5都出來了，我們還在等BA.1疫苗，等輪到我們買得到BA.5的疫苗時，不知道病毒會不會已經變異成BA.9或BA多少了？