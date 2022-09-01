北市「微加重」防疫！柯文哲：選舉跑攤「嚴禁敬酒」　專責病床升至10％

▲柯文哲市政總質詢。（資料圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

中央流行疫情指揮中心預估，Omicron BA.5疫情將於9月中下旬達到高峰，台北市長柯文哲表示，北市將逐步升高防疫管制，包括落實嚴禁敬酒、唱歌戴口罩等，過去有微解封，現在則有「微加重」機制。

柯文哲1日下午赴市議會備詢，目前確診隔離中的國民黨台北市議員徐巧芯採取視訊質詢，徐巧芯表示，最近疫情升溫，指揮中心說從現在開始到9月下旬會達高峰，社區感染可能到年底仍無法完全下降，台北市對於此波疫情有哪些準備？

柯文哲回應，台北市衛生局今日會公布，沒有打第4劑疫苗達90％的被列管機關，「意思是要讓這些機關知道，我已經在注意你了。」另外9月30日也要公布北市236所國小、國中、高中和幼稚園當中，學校疫苗注射率未達90％的學校，目前北市將於9月著重提升65歲以上市民、學校、醫院及公共運輸等單位疫苗施打狀況。

柯文哲指出，台北市將逐步升高管制措施，雖然原本就規定不得逐桌敬酒，但過去沒有嚴格稽查取締，自即起將落實嚴禁敬酒、唱歌戴口罩，之前有微解封機制，到時則有「微加重」機制，目前已在排列順序。

至於未來對選舉造勢活動是否進行規範？柯文哲說，過去南韓疫情在總統大選前1個月失控，感染數達到總人口35％，所以需要特別注意；而北市府今天也下令，要求病床數500床以上的醫院，要將專責病房從5％升至10％。