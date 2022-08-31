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「藏著選舉有關經費？」　國民黨團揪112年度中央總預算案4大問題

▲國民黨團「112年總預算案問題重重，全民共同來監督!」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團「112年總預算案問題重重，全民共同來監督！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

行政院上周拍板112年度中央政府總預算，部分預算書已送交給立委。但國民黨立法院黨團今（31日）指預算書問題重重，並羅列出主要四項目，包括衛福部編列的防疫經費增加了658億元；黨團總召曾銘宗質疑，是藏著跟選舉有關的經費嗎？

行政院拍板的112年度中央政府總預算案，歲入編列2兆5565億，較111年度增加2895億，約增12.8％；歲出共編列2兆7191億，較111年度增加4680億，約增20.8％，總預算歲入歲出差短1626億元，另債務還本1110億元。

國民黨團31日召開「112年總預算案問題重重，全民共同來監督！」記者會，曾銘宗指出，看完行政院送來的總預算後，發現問題重重：第一、稅出高達2兆7181億元，成長率20.8％，創歷史新高；若明年執行完，明年中央政府總債務恐接近7兆元，財政敗壞。第二、勞保基金預估2028年會破產，若為防止破產，得每年撥補800至1000億元，然而明年僅撥450億元，顯然蔡政府不想進行勞保基金改革。

曾銘宗又指，第三、明年防疫經費編列845億元，增加了658億元，但疫情不是已經相對樂觀，為何衛福部卻如此編列？是疫情不樂觀，還是藏著跟選舉有關的經費，尤其衛福部支出不公開透明，買疫苗的經費還要封存30年，國民黨團真的不安心。第四、台電1至6月稅前虧損是945億元，淨值是2566億元，扣掉核四2800億元，淨值是負272億元，「台電已經破產了」，而蔡政府從人民口袋掏了1500億元，對台電做現金增資，國民黨團奉勸蔡政府，要檢討錯誤的能源政策。

對於中央政府總預算年增率20.8％，立委費鴻泰表示，他當民意代表這麼多年，從來沒看過這麼高的數字，台幣並沒有貶值得那麼厲害，這數字真的是嚇死人。

費鴻泰指出，112年度還本1110億元，但又借了1736億元，債務增加662億元，若再加上特別借債，明年舉債額度達2752億元，也是創紀錄；而財政部說107至110年共還了3700億元，但新增債務是7267億元，也就是債務淨增加3567億元，「只講好的」。

針對國防預算達5863億元，費鴻泰表示，這些編列的預算會常態化嗎？國民黨團支持增加國防預算，但仍認為要遵守財政紀律，在編列總預算時，不能常態性編列特別預算。費鴻泰說，蔡政府執政後，特別預算已常態化，某種程度上是規避監督，破壞財政紀律。

有關防疫經費增加658億元，主計總處主計長朱澤民日前解釋，主要是之前被編列為特別預算，現在未被納入特別預算，但防疫經費不能少，所以明年增編了後疫情時期防治預算大約658億。

▼國民黨團對112年度中央政府總預算案提出4項質疑。（圖／記者蘇晏男攝）

▼國民黨團對112年度中央政府總預算案提出4項質疑。（圖／記者蘇晏男攝）

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