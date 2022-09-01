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詐騙新手法！「紓困補助」訊息勿輕信　屏縣衛生局籲民眾小心

▲屏東縣政府 。（圖／資料照）

▲屏東縣政府 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

近期流傳許多不明訊息，透過簡訊以「【衛生局】您的資格以符合，可提領防疫補貼，複製相關連結到瀏覽器領取」等字句，誘導民眾於簡訊中網址輸入個資，對此，屏東縣衛生局警示為詐騙訊息，呼籲鄉親若收到防疫紓困補貼相關簡訊，都是詐騙釣魚新手法，勿點連結，以免個資被盜用!

衛生局強調，中央衛生福利部、疾管署及地方衛生局等官方均無發布任何關於防疫補助的訊息，若民眾接獲簡訊對內容抱有疑慮，可先致電165反詐騙諮詢或撥打 1922 防疫專線查證會比較安全，否則很有可能會被騙取個資、盜用網路銀行，導致權益受損，也提醒民眾，類似訊息變化款式很多，要特別小心。

衛生局也整理了近期較常見的詐騙重點，像是「複製網址到瀏覽器打開」、「防疫補貼已通過」或「提供急難紓困金」等字眼，再搭配假冒的衛服部官網連結魚目混珠，讓不少民眾信以為真，若將個人資訊，如身分證影本、存摺帳號、網路銀行帳號密碼、手機號碼，任意輸入不明網頁，很可能在短時間內就被盜光個人資料，呼籲鄉親須提高警覺勿輕信。

衛生局指出，詐騙集團通常透過網址點擊方式讓民眾填資料進行詐騙，且多為iPhone使用者，民眾可於設定中關掉手機iMessage接收的功能，就能避免接收這樣的訊息。此外，也提供網址判斷標準，政府官方網站皆為「gov.tw」，官方網址不會再在gov前冠上其他英文或數字，如：teffgov.com或diigov.com，請民眾多加留意。

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關鍵字：

衛生局簡訊防疫個資盜用詐騙

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