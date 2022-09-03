▲幫社會新鮮人翻轉人生！新光人壽徵才祭「超誘人福利」。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者謝婷婷）

▲新光人壽營業推展部新莊區部區部經理湯士強，親切專業又充滿活力。（圖／記者謝婷婷攝，下同）

記者黃稜涵／採訪報導

親切專業又充滿活力的湯士強，加入新光人壽已經滿18年，現在是新光人壽營業推展部新莊區部區部經理，大學就讀觀光系的他，是在出社會後，經由朋友的帶領下進入保險業，家人一開始並不支持，認為保險業的風險太大，但湯士強用實際行動，證明自己是對的！

▲▼加入新光人壽已經滿18年的湯士強，其實家人一開始並不支持，他用行動證明自己是對的。

湯士強表示，「一開始當然父母親會比較擔心，做業務會不會很辛苦、賺不到錢等等，事實上後來加入之後，發現其實是不會的，雖然一開始當然打基礎是比較辛苦，但是透過自己的努力，加上公司提供面面俱到的資源下，讓我們在這個行業的發展，其實有無限的空間」。

▲許多人都對人壽保險都抱有偏見，對於社會新鮮人來說，更是有不少擔憂和疑慮。

不少社會新鮮人在剛出社會找工作時，會想嘗試看看，靠著自身努力可以創造高收入的業務一職，但是許多人都對人壽保險都抱有偏見，即使想從事相關行業也不敢張揚，對於社會新鮮人來說，更是有不少擔憂和疑慮。

▲台大經濟系學生張育瑄指出，會擔心客源不穩定，以及沒有人帶著學習的問題。

台大經濟系學生張育瑄指出，「如果進保險業的話，可能客源會比較不穩定，或是剛進職場，會擔心沒有人會帶著我一起往上爬」，不過張育瑄也提到，「保險業務員的工作時間可以自己安排，所以時間上安排比較彈性，另外，努力跟收益是成正比的，所以這對我來講是蠻大的吸引力」。

▲湯士強說明，加入新光人壽有底薪、有系統化教育訓練、也有學長姐帶。

面對社會新鮮人的擔憂與擔心，湯士強認為加入新光人壽，這些問題通通不存在，「一開始社會新鮮人，進來可能會比較擔心收入面，我們有底薪，這不用擔心，再來，公司有一個系統化的教育訓練課程，以及有非常多資深前輩可以請教學習，另外，公司會給我們客戶的名單，就是有收費區的制度，透過這個區域的經營，讓我們無後顧之憂的向前衝」。

▲新光人壽祭出「支援給力、薪津有利、升遷順利」三大職涯發展優勢。

新光人壽提供優質舞台，讓想加入的潛在生力軍，無後顧之憂在舞台上發光發熱，像是新光「一畝田」制度讓新人穩健起步，消除新人沒人脈的不安全感，新光人壽祭出「支援給力、薪津有利、升遷順利」三大職涯發展優勢，讓社會新鮮人順利翻轉人生。

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