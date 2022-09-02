屏東紅豆保險開辦了　依雨量設計豆農有保障

▲紅豆保險說明會 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

紅豆農殷切期待的「紅豆保險」於9月1日至10月15日正式上市銷售；由於屏東是全國冬季裡作紅豆最主要生產區生產量佔全國3/4，屏東縣政府主導紅豆保險開發，並結合行政院農委會農業金融局及富邦產物保險股份有限公司，歷時2年多的時間開發降水量參數紅豆農作物保險，期間更召開了多次農民座談會及專家學者會議，充份瞭解農民的需求方向後開辦。

縣府農業處鄭永裕處長表示，這次規劃推動的紅豆保險為降水量參數型保險，以雨量為理賠依據，特色為免勘損及理賠快速，保單分為甲式及乙式供農民自行依風險評估選擇，甲式理賠門檻為每日雨量大於/等於60.5MM以上；乙式理賠門檻為每日大於/等於50.5MM以上。

只要單日降雨量超過約定之理賠門檻即為起賠點，保險期間每年10月到翌年1月，將依投入成本比例賠付保險金額85%~100%為限，最高每公頃新台幣4萬元，紅豆保險並和農業天然災害救助並行，可以充份保障紅豆的主要風險。

該保險全縣鄉鎮均可投保，為讓紅豆產區農民對紅豆保險有更深認識瞭解，縣府已陸續安排辦理多場次說明會，9月7日上午9時30分，將於崁頂鄉農會辦理紅豆保險說明會，歡迎農友參加。縣府為鼓勵農民投保更將加碼對於保險費予以補貼，嘉惠紅豆農戶。