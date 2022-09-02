　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

遭黃珊珊質疑不敢辯論　陳時中：不迴避也不怯戰

▲▼陳時中、黃珊珊。（合成圖／指揮中心提供、記者李毓康攝）

▲台北市長候選人陳時中、黃珊珊。（合成圖／指揮中心提供、記者李毓康攝）

記者蔡佩珈／台北報導

針對台北市長候選人黃珊珊2日質疑陳時中、蔣萬安是「不敢辯論的候選人」，陳時中透過臉書強調，他已在8月30日簽署三立電視台辯論會同意書，並於1日確認完成，不解黃珊珊為何會有悖離事實的言論。他指出，政治工作者透過辯論修理人，無法讓任何一位台北市民受惠，提出實質論述才能讓台北變得更好。

黃珊珊首先在登記參選台北市長時，喊話陳時中、蔣萬安進行政策辯論，站上辯論台讓市民選擇最適任人選。由於當時未獲蔣萬安與陳時中明確回應，黃珊珊2日早上再度質疑，「不敢辯論的候選人，對的起選民嗎？」她說，自己昨天簽署三立電視台電視辯論意願書，同時民視與華視都表示，希望能舉辦電視辯論會，「我當然立刻表示同意」。

黃珊珊批評，操作棄保、煽動藍綠，逼迫選民含淚投票，除了這些政治操作，藍綠候選人拿不出一點真本事，只想繼續打模糊與泥巴戰，這只會讓民主向下沈淪。

「智慧的時代，需要智慧的發言。」陳時中則說，外界疑惑之處在於，黃珊珊所提出的選舉政見，應於擔任副市長期間就執行，而非留待選舉時提出。政治工作者透過辯論來修理人，無法讓任何一位台北市民實際受惠；與社會對話、提出實質論述，才能真正幫助台北變得更好。

陳時中強調，關於辯論會，他已在8月30日就已簽署同意，並在9月1日與三立電視完成確認，蔣萬安也勾選願意參加，不解為何黃珊珊會發出悖離事實的聲明，對於「不敢辯論的候選人」意指何者，必須要對大眾交代清楚。

陳時中表示，首都選舉需緊扣政見討論，不容任何混淆抹黑。他提出內湖交通、大巨蛋、社宅、都更以及社福政策，秉持負責的態度，進行市政上的討論。「我不迴避、不怯戰，這場辯論，我會全力以赴，闡明政策，為停滯的台北市政提出最佳解方」。

ET快訊
快訊／台北京站百貨驚傳停電！大樓內「陷入漆黑」
快訊／貢寮壩滿水位！基隆2區供水沒問題了
林志穎粉絲集資謝救命恩！　送禮到桃捷工程團隊
超狂！「地方媽媽」捧150萬元現金參選台中市長
驚悚自撞現場曝！天雨國道打滑她滿臉血　物品噴滿地回堵3km
最快23：30發陸警！一圖看颱風轉強「影響拉長」　降雨最猛時
快訊／新竹縣也宣布了　各縣市「停班停課」懶人包一次看
美當鋪獲「南京大屠殺彩色照」！老闆還原始末　更多照片曝光
快訊／莫德納次世代疫苗通過EUA　核准用於18歲以上成年人

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「讓網路平台為新聞付費」　蔣萬安推議價法草案：讓媒體人抬頭挺胸

「雲林過去4年每戶所得平均增15萬」　張麗善登記拚連任

超狂！「地方媽媽」捧150萬元現金登記　台中出現第3位市長候選人

盼打乾淨選戰！蔣萬安競辦：已簽署電視辯論意向書

資政、國策顧問最新名單出爐　辜寬敏、林全獲聘

遭黃珊珊質疑不敢辯論　陳時中：不迴避也不怯戰

選生日當天登記參選！新北4騎士成軍　誓言「為市民拚好日子」

桃捷資本額30億...虧損逾34億　藍營議員飆：虧掉一個資本額！

安坑輕軌年底通車　新北捷運擴大徵才「月薪最高58K」

周佳琪登記參選屏東市長　國民黨基層力量團結力挺

謝和弦登記參選台北市議員　3項超狂政見「本來就是爭議性人物」

火車停靠半小時仍搭不上！　女遲到還怒問：為何改月台

最省洗車術？男只噴泡沫　開車給雨沖「現省20元」

爸藏私房錢遭姊妹花出賣　媽見數張千鈔爆笑：他完了

桃園威天宮深夜惡火！世界最高室內關公像「斷頭」

3鸚鵡默契表演「神祕儀式」　網見詭異姿勢笑：是邪教？

原民版蘿蔔蹲律動滿分 嗨一半被切歌：音樂咧！

女富豪砸錢演主角！搭檔24歲小鮮肉　遭酸「醜又沒演技」：沒一點不開心

剛帶回家1天睡覺「自己蓋被被」　2個月大博美閉眼拉棉被超萌❤

給喝水消氣...女友哄不好　他下秒直接潑水幫滅火！

「讓網路平台為新聞付費」　蔣萬安推議價法草案：讓媒體人抬頭挺胸

「雲林過去4年每戶所得平均增15萬」　張麗善登記拚連任

超狂！「地方媽媽」捧150萬元現金登記　台中出現第3位市長候選人

盼打乾淨選戰！蔣萬安競辦：已簽署電視辯論意向書

資政、國策顧問最新名單出爐　辜寬敏、林全獲聘

遭黃珊珊質疑不敢辯論　陳時中：不迴避也不怯戰

選生日當天登記參選！新北4騎士成軍　誓言「為市民拚好日子」

桃捷資本額30億...虧損逾34億　藍營議員飆：虧掉一個資本額！

安坑輕軌年底通車　新北捷運擴大徵才「月薪最高58K」

周佳琪登記參選屏東市長　國民黨基層力量團結力挺

快訊／台北京站百貨驚傳停電！大樓內「陷入漆黑」　館方急疏散

「讓網路平台為新聞付費」　蔣萬安推議價法草案：讓媒體人抬頭挺胸

陽明兩位獨董因個人因素同時請辭　退休高階直言獨董過度防弊不利公司發展

新竹市6人登記角逐市長　62人選市議員！這一區僅她1人登記　

桃園男欠繳罰鍰...一人養五口低收入戶　桃園分署秋節前送暖解困

快訊／貢寮壩滿水位！基隆2區供水沒問題了　員山子差1m達分洪

陳志強和曾智希婚後首露面　羞曝做人計畫：沒有在避孕

借證照A長照補助「4年詐60萬」　至善老人養護中心主任被起訴

成都封城作家拍到「一綑雞在車外晃」　搶物資畫面猶如「世界末日」

何超儀曬超扯合照「全部都是大咖天王天后」　還曝曾被張國榮痛罵

馬尾妹15秒舉重「晃動驚天」害羞甜遮鏡頭！老司機暈整天

政治熱門新聞

軒嵐諾暴風圈往西！新北「擦邊球」　侯友宜：隨時監測停班停課狀況

爆乳正妹參戰嘉義市議員！本名16字真實身分曝

快訊／軒嵐諾來襲！　新北2校宣布停課

「全台最長名」爆乳參選人　身分證曝光

「全台最長名參選人」是爆乳正妹！　真實身分讓謝和弦也凍未條

「首度擊落」大陸空拍機！　他推一手段提士氣：馬上散彈砲都做出來

何淦銘宣布退選　新竹縣長寶座藍綠對決

即／台東男衝浪捲外海失蹤！狂游2小時獲救　

快訊／謝國樑才邀看論文！　他丟比對系統「相似度47%」：怎麼畢業的？

即／大陸空拍機又闖金門！　駐守部隊「首度擊落」

鄭寶清參戰　沈富雄曝這原因讓綠營「緊張」了

盧秀燕曾當記者　年輕照片曝光

安坑輕軌年底通車　新北捷運擴大徵才「月薪最高58K」

快訊／鍾東錦違紀參選　國民黨速開考紀會準備開鍘

更多熱門

相關新聞

選生日當天登記參選！新北4騎士成軍　誓言「為市民拚好日子」

選生日當天登記參選！新北4騎士成軍　誓言「為市民拚好日子」

今（２）日為2022市議員選舉登記日最後一日，四位國民黨新人，包括新北市議員參選人呂家愷、吳訓孝、黃心華與蕭敬嚴，4人一同前往新北市選委會登記參選，現場他們宣布將組成「新北4騎士」連線。這天恰好也是呂家愷生日，他們公開宣示「要讓做事的人不孤單，也為新北市拚好日子」。

黃秀芳砲轟「口號治縣」　王惠美回擊

黃秀芳砲轟「口號治縣」　王惠美回擊

曾喊「不競選連任」！藍5連霸議員反悔了

曾喊「不競選連任」！藍5連霸議員反悔了

「吃三顆饅頭會中毒」是個譬喻　林佳龍：請侯友宜競辦別借題發揮

「吃三顆饅頭會中毒」是個譬喻　林佳龍：請侯友宜競辦別借題發揮

柯志恩首站請益之旅！邀侯友宜練空氣槍：可以射下無人機了

柯志恩首站請益之旅！邀侯友宜練空氣槍：可以射下無人機了

關鍵字：

2022九合一大選2022台北市長蔣萬安陳時中黃珊珊

讀者迴響

熱門新聞

強颱軒嵐諾最快上午8：30發海警

今年首次風雨預測出爐！　4地區明天達「颱風假」標準

Jennie、V親吻照外流了！　YG、HYBE持續沈默

日男指林襄進軍日本恐受限　身體1特徵踩雷

南京大屠殺彩照疑在美現世 屍體堆疊馬路上...陸博物館正聯繫核實

研究：男女「性慾最強時間點」出爐！

千萬賓利衝墜池塘滅頂！命危駕駛身分曝

才和好娜美妻！連千毅「極樂6內衣辣妹」影片外洩

桃園驚傳行刑式槍決　2男遭爆頭慘死倒臥血泊

軒嵐諾逼近停班課標準　1圖看風雨時程

法國辣妹被男友帶回台　2點讓她「每天後悔」

即／軒嵐諾風雨出人命　男騎士滑倒摔車爆頭亡

「3生肖」9月運勢直飆！專家：財運旺+桃花開

即／台中性平會祭重罰　狼校長解聘退休金沒了

軒嵐諾明恐轉強颱！最快今夜發陸警　彭啟明曝4地有機會放颱風假

更多

最夯影音

更多
謝和弦登記參選台北市議員　3項超狂政見「本來就是爭議性人物」

謝和弦登記參選台北市議員　3項超狂政見「本來就是爭議性人物」
火車停靠半小時仍搭不上！　女遲到還怒問：為何改月台

火車停靠半小時仍搭不上！　女遲到還怒問：為何改月台

最省洗車術？男只噴泡沫　開車給雨沖「現省20元」

最省洗車術？男只噴泡沫　開車給雨沖「現省20元」

爸藏私房錢遭姊妹花出賣　媽見數張千鈔爆笑：他完了

爸藏私房錢遭姊妹花出賣　媽見數張千鈔爆笑：他完了

桃園威天宮深夜惡火！世界最高室內關公像「斷頭」

桃園威天宮深夜惡火！世界最高室內關公像「斷頭」

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面