遭黃珊珊質疑不敢辯論　陳時中：不迴避也不怯戰

▲台北市長候選人陳時中、黃珊珊。（合成圖／指揮中心提供、記者李毓康攝）

記者蔡佩珈／台北報導

針對台北市長候選人黃珊珊2日質疑陳時中、蔣萬安是「不敢辯論的候選人」，陳時中透過臉書強調，他已在8月30日簽署三立電視台辯論會同意書，並於1日確認完成，不解黃珊珊為何會有悖離事實的言論。他指出，政治工作者透過辯論修理人，無法讓任何一位台北市民受惠，提出實質論述才能讓台北變得更好。

黃珊珊首先在登記參選台北市長時，喊話陳時中、蔣萬安進行政策辯論，站上辯論台讓市民選擇最適任人選。由於當時未獲蔣萬安與陳時中明確回應，黃珊珊2日早上再度質疑，「不敢辯論的候選人，對的起選民嗎？」她說，自己昨天簽署三立電視台電視辯論意願書，同時民視與華視都表示，希望能舉辦電視辯論會，「我當然立刻表示同意」。

黃珊珊批評，操作棄保、煽動藍綠，逼迫選民含淚投票，除了這些政治操作，藍綠候選人拿不出一點真本事，只想繼續打模糊與泥巴戰，這只會讓民主向下沈淪。

「智慧的時代，需要智慧的發言。」陳時中則說，外界疑惑之處在於，黃珊珊所提出的選舉政見，應於擔任副市長期間就執行，而非留待選舉時提出。政治工作者透過辯論來修理人，無法讓任何一位台北市民實際受惠；與社會對話、提出實質論述，才能真正幫助台北變得更好。

陳時中強調，關於辯論會，他已在8月30日就已簽署同意，並在9月1日與三立電視完成確認，蔣萬安也勾選願意參加，不解為何黃珊珊會發出悖離事實的聲明，對於「不敢辯論的候選人」意指何者，必須要對大眾交代清楚。

陳時中表示，首都選舉需緊扣政見討論，不容任何混淆抹黑。他提出內湖交通、大巨蛋、社宅、都更以及社福政策，秉持負責的態度，進行市政上的討論。「我不迴避、不怯戰，這場辯論，我會全力以赴，闡明政策，為停滯的台北市政提出最佳解方」。