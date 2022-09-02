選生日當天登記參選！新北4騎士成軍　誓言「為市民拚好日子」

▲新北市議員參選人呂家愷、吳訓孝、黃心華與蕭敬嚴，4人一同前往新北市選委會登記參選 。（圖／呂家愷競選辦公室提供，下同）

記者崔至雲／新北報導

今（２）日為2022市議員選舉登記日最後一日，四位國民黨新人，包括新北市議員參選人呂家愷、吳訓孝、黃心華與蕭敬嚴，4人一同前往新北市選委會登記參選，現場他們宣布將組成「新北4騎士」連線。這天恰好也是呂家愷生日，他們公開宣示「要讓做事的人不孤單，也為新北市拚好日子」。

呂家愷（土城、樹林、三峽、鶯歌）、吳訓孝（三重、蘆洲）、黃心華（新店、深坑、石碇、坪林、烏來）與蕭敬嚴（瑞芳、平溪、雙溪、貢寮）組「新北4騎士」，今日共同前往新北市選委會登記，4人在門口前，大力戳破象徵林佳龍的綠色恐龍氣球，強調會打破林佳龍提出來的每一個謊言，並捍衛新北市民福利。

4人表示，有鑑於林佳龍過去曾說「不選新北」、「把新北說成台北」、「承諾專心當無任所大使不會參選」等荒謬言論，因此他們特別製作告示立牌放置在選委會門口，開酸林佳龍應該去「其他縣市登記」。

呂家愷表示，今天4位不同選區的年輕戰將一起站出來，就是要以有效、做實事的態度捍衛家園，給市民朋友一個正派認真、實在做事的新好選擇，他也呼籲民眾「讓做事的人不孤單」。今天剛好也是呂家愷的33歲生日，對此，他也公開許願，表示希望能有「為新北市民拚個好日子」的機會。

黃心華則表示，林佳龍心心念念的並不是新北，而且林在交通部長任內發生太魯閣號重大意外疏失，這樣「罄龍難書」的候選人，根本不應該投入新北的選舉。黃心華也表示，這次組成連線，除了要戳破林佳龍的假面之外，未來四人也會化身城市守護者，提出共同政見，用實際的行動改善市民的生活品質及環境安全。

吳訓孝也為戰友送上生日祝福，表示在新北市4騎士成立的日子，希望能夠像呂家愷的生日願望一樣，年底一起當選，監督市政，好好一起為新北市做事。他也進一步酸，過去林佳龍不斷把「新北」民進黨團寫成「台北」民進黨團，心中有沒有新北，新北市民都看在眼裡。針對林佳龍自比已故導演齊柏林，他認為齊導是用心走遍整個台灣，點出台灣的美和台灣的問題，反酸林佳龍連新北二十九區都還沒有走完。

蕭敬嚴也批評，過去林佳龍連任台中失利後，便接受酬庸到中央當交通部長，結果任內卻發生太魯閣翻覆意外，黯然請辭；這次要參選新北，萬一又輸，會不會接受黨中央「二度酬庸」？他呼籲林佳龍要有「破釜沉舟」的決心，不要總是找退路，吃「第二碗飯」。

四人共同表示，在競選期間，除了會持續揭發林佳龍的虛假之外，也會陸續提出讓新北變得更好的政見和願景，期待將來有機會能一起進入市議會監督市政，讓新北市變得更好。

