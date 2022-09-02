「吃三顆饅頭會中毒」是個譬喻　林佳龍：請侯友宜競辦別借題發揮

▲林佳龍2日受訪。（圖／林佳龍競辦提供）

記者蘇晏男／新北報導

民進黨新北市長候選人林佳龍日前稱新北市長侯友宜像是白饅頭，吃第三顆容易因為肥胖而中毒生病，而侯友宜競辦批林的發言恐衝擊饅頭業者，應道歉。對此，林佳龍2日回應，這是一個譬喻，沒有任何指涉，請不要借題發揮。

林佳龍日前在廣播專訪中提到，侯友宜像是「白饅頭」，剛開始吃是因為飢餓要活下去，吃第2顆會有飽足感，但如果吃太多會容易因為肥胖而中毒生病；自己則自比是「潤餅」，雖然外型簡單，但咬下去會發現有滿滿的餡料，「吃飽又吃巧」。

侯友宜競辦發言人王敏旭表示，饅頭不僅是庶民食物，全台更有許多民眾、庇護工場靠著賣饅頭過生活，林佳龍的發言無疑造成饅頭業者的衝擊，呼籲林佳龍向全台饅頭業者道歉。

對此，林佳龍2日上午回應，這話是馬克思說的，意思師是指人的需求，第一塊麵包是為了求生、第二塊是吃飽足感，但吃第三塊是比喻人太多了，久了對身體不好。

林佳龍說，麵包跟饅頭是指主食，人吃七分飽就好，這是一個譬喻，沒有任何指涉，請侯友宜競辦不要借題發揮。

對於林佳龍吃三顆饅頭會中毒言論爭議，侯友宜2日聽聞後笑著表示，警大4年的時間，早上幾乎都吃饅頭，營養又好吃，配上一杯豆漿是我在警大最快樂的享受，「你說我像什麼，我都好喜歡，我好喜歡饅頭」。