曾喊「不競選連任」！藍5連霸議員反悔了　最後截止前登記參選

▲高雄市議員陳麗娜曾表態不競選連任，但在最後一刻由助理代為登記參選。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

五連霸國民黨高雄市議員陳麗娜今年4月宣布不競選連任，要交棒給幕僚「獎學金男孩」呂謦煒，不過，在今（2）日參選登記最後一天截止前，陳麗娜團隊突然現身高雄市選委會幫她代為登記。對此，陳麗娜本人證實，為顧全大局，力保國民黨在議會過半席次，決定在今日登記參選市議員。

陳麗娜擁有連5屆高雄市議員資歷，但在4月時對外宣布，要全力輔選她的服務處助理，在地優秀的「獎學金男孩」呂謦煒，因此不再連任，也喊話希望大家支持她的決定，國民黨年輕化的口號化為實際行動，希望由她做起。不過，呂謦煒卻在國民黨高市前鎮、小港區議員黨內初選中落敗。

▲陳麗娜過去曾喊要交棒給幕僚呂謦煒。（圖／記者賴文萱翻攝）

在今天登記參選最後截止前，陳麗娜團隊則現身高雄市選委會替她代為登記。陳麗娜本人事後證實，計畫趕不上變化，國民黨初選結果超乎預期，小港前鎮成為議會席次過半的關鍵選區。

陳麗娜說，中央及地方黨部一再勸進，她身為從政黨員，為顧全大局，力保國民黨在議會過半席次，決定在今日登記參選市議員。對於這個決定所造成的困擾、這段時間各界的關心，陳麗娜表示抱歉與感謝，所有指教都會一力承擔。