　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

騎單車率「彰化隊」登記！黃秀芳砲轟「口號治縣」　王惠美回擊

▲黃秀芳騎單車完成參選縣長登記。（圖／黃秀芳競選總部提供）

▲黃秀芳率「彰化隊」騎單車完成參選縣長登記。（圖／黃秀芳競選總部提供）

記者唐詠絮／彰化報導

民進黨彰化縣長參選人黃秀芳今天騎單車前往選委會，正式登記成為縣長候選人，黃秀芳說，但事前她就堅持風雨無阻，一定要騎單車，因為這象徵著「滾動縣政」，她會一肩扛起帶領彰化縣「大步向前走」的責任，她也提出「拚經濟」、「好生活」、「顧環境」三大主軸，要為縣民帶來幸福的施政方針。

黃秀芳上午率「彰化隊」成員，戳破象徵王惠美「口號治縣」的氣球，提出自己將務實以「拚經濟、好生活、顧環境」的三大主軸施政願景，搭配「縣政白皮書」的施政方針，「滾動縣政」向前行。

▲黃秀芳騎單車完成參選縣長登記。（圖／黃秀芳競選總部提供）

黃秀芳登記前，由前縣長周清玉為她披掛彩帶，象徵「傳承」優質縣政，魏明谷則送上燈籠給黃秀芳，象徵找回「台灣燈會」，現場高喊「顧家鄉、拚未來」「送秀芳、進縣府」。

黃秀芳說，現在縣民最在意的就是「拚經濟」，這是她上任後的首要之務。未來將推進三個新興產業「風電零組件、AI機器人、電動車」，並協助北彰「水五金」、南彰「CNC精密機械」兩大產業聚落轉型升級並合法化，透過「人才升級與培訓」、「廠商進駐與升級」、「創新園區速開發」等三個策略，透過強化勞資需求媒合、開發現有與創新園區，為產業帶來升級調整、人才技術精進，達到實質拉高勞工薪資目標，有好薪資才會有好心情，才能循環帶動地方消費與經濟，進而敢生敢養。

▲黃秀芳騎單車完成參選縣長登記。（圖／黃秀芳競選總部提供）

黃秀芳抨擊，王惠美縣長四年前喊出一堆「口號」入主縣府，許多政見跳票後，前兩天登記時又提出要持續執行「三安」計畫「安心成家」、「安心就創業」、「安心守護」，但口號掩蓋不了施政無能的事實，縣內社會住宅進度落後、縣府無包租代管受理單位、彰化連續三年淪為全國最低薪縣市、人口外移嚴重、淪為廢棄物傾倒天堂！

▲黃秀芳騎單車完成參選縣長登記。（圖／黃秀芳競選總部提供）

▲縣長王惠美8月31日完成登記。（資料圖／王惠美競選總部提供）

對此王惠美競選辦公室表示，委員可能太久沒關心彰化縣政，縣府4年來積極推動電動車產業、偏鄉公共運輸、青年住宅、東螺溪整治、水五金產業園區等，南彰化還有一個現成的「二林精密機械園區」開發計畫，但環評案卡在中央2年多，王惠美縣長期間三番兩次四處請託，至今都沒下文，請民進黨對手別再漠不關心。

屏東縣大張旗鼓辦完燈會，最後卻換來53年來首度跌破80萬人口，更淪爲全台最低薪，4年前彰化縣財政赤字，幾乎沒有舉債空間，無法打腫臉充胖子。

▲黃秀芳騎單車完成參選縣長登記。（圖／黃秀芳競選總部提供）

ET快訊
強風狂襲！麗寶摩天輪暫停運作　斷軌雲霄飛車不開放
快訊／23天內第5具浮屍！愛河見「漂浮物」　他細看嚇壞
強風吹落台中中友百貨廣告看板　他開車經過被砸碎擋風玻璃
颱風軒嵐諾逼近！　各縣市活動取消延期一次看
竹北市長為「他」宣布退選　新竹縣長大位成藍綠對決
快訊／「台中房思琪」狼師下場慘！涉性侵校長解聘　千萬退休金沒

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

騎單車率「彰化隊」登記！黃秀芳砲轟「口號治縣」　王惠美回擊

曾喊「不競選連任」！藍5連霸議員反悔了　最後截止前登記參選

「吃三顆饅頭會中毒」是個譬喻　林佳龍：請侯友宜競辦別借題發揮

柯志恩首站請益之旅！邀侯友宜練空氣槍：可以射下無人機了

彰化社福卡納國道客運！　1800位阿公阿嬤免費搭國光客運衝台北

竹北市長何淦銘為「他」宣布退選　新竹縣長大位成藍綠對決

這次沒擊落！陸「4小時2架次」無人機侵金門　發射信號彈驅離

快訊／被國軍射信號彈驅離　2架無人機快速飛回廈門　

登記參選屏東市長　李清聖：駁斥分化謠言　展現必勝信心

批唐鳳對數發部預算狀況外　民眾黨團：讓人懷疑如何執行業務

謝和弦登記參選台北市議員　3項超狂政見「本來就是爭議性人物」

火車停靠半小時仍搭不上！　女遲到還怒問：為何改月台

最省洗車術？男只噴泡沫　開車給雨沖「現省20元」

爸藏私房錢遭姊妹花出賣　媽見數張千鈔爆笑：他完了

桃園威天宮深夜惡火！世界最高室內關公像「斷頭」

3鸚鵡默契表演「神祕儀式」　網見詭異姿勢笑：是邪教？

原民版蘿蔔蹲律動滿分 嗨一半被切歌：音樂咧！

女富豪砸錢演主角！搭檔24歲小鮮肉　遭酸「醜又沒演技」：沒一點不開心

剛帶回家1天睡覺「自己蓋被被」　2個月大博美閉眼拉棉被超萌❤

豐年祭節奏黑白猜女拳王　嘻哈舞步混淆對手連勝4男

騎單車率「彰化隊」登記！黃秀芳砲轟「口號治縣」　王惠美回擊

曾喊「不競選連任」！藍5連霸議員反悔了　最後截止前登記參選

「吃三顆饅頭會中毒」是個譬喻　林佳龍：請侯友宜競辦別借題發揮

柯志恩首站請益之旅！邀侯友宜練空氣槍：可以射下無人機了

彰化社福卡納國道客運！　1800位阿公阿嬤免費搭國光客運衝台北

竹北市長何淦銘為「他」宣布退選　新竹縣長大位成藍綠對決

這次沒擊落！陸「4小時2架次」無人機侵金門　發射信號彈驅離

快訊／被國軍射信號彈驅離　2架無人機快速飛回廈門　

登記參選屏東市長　李清聖：駁斥分化謠言　展現必勝信心

批唐鳳對數發部預算狀況外　民眾黨團：讓人懷疑如何執行業務

LIVE／暴風圈「勾到北北基」觸陸時間曝　氣象局最新說明

快訊／金石堂台南一店10／30熄燈　30年的書香青春成回憶

強風狂襲！全台最大麗寶摩天輪啟動安全防護　今暫停運轉

快訊／23天內第5具浮屍！愛河見「漂浮物」　他細看嚇壞急報警

楊昇達若綺婚禮閃爆「除了疫情還有愛情」

天花板破洞掉出1隻手！正妹直擊抽動瞬間嚇壞　竟是「哥吉拉來了」

摔車遭大客車追撞！他因「安全帽」死裡逃生2次　驚險畫面曝

殺傷力太強！奴才曬貓大18變　3年對比照「呆萌少女→邪惡巫婆」

改披富邦悍將23號球衣　王躍霖談前隊友：林立太會打

父燒炭帶走3兄妹！她生日被冷回「在忙」　母不理求救討賠遭打臉

天氣熱…電眼妹扯開衣服「巨彈噴出」　6秒激晃片把網友逼瘋：我重播1小時！

政治熱門新聞

軒嵐諾暴風圈往西！新北「擦邊球」　侯友宜：隨時監測停班停課狀況

爆乳正妹參戰嘉義市議員！本名16字真實身分曝

快訊／軒嵐諾來襲！　新北2校宣布停課

「全台最長名參選人」是爆乳正妹！　真實身分讓謝和弦也凍未條

「全台最長名」爆乳參選人　身分證曝光

「首度擊落」大陸空拍機！　他推一手段提士氣：馬上散彈砲都做出來

即／台東男衝浪捲外海失蹤！狂游2小時獲救　

快訊／謝國樑才邀看論文！　他丟比對系統「相似度47%」：怎麼畢業的？

即／大陸空拍機又闖金門！　駐守部隊「首度擊落」

鄭寶清參戰　沈富雄曝這原因讓綠營「緊張」了

盧秀燕曾當記者　年輕照片曝光

何淦銘宣布退選　新竹縣長寶座藍綠對決

曹興誠嗆中天匪台拒回提問！中天551字回擊

快訊／鍾東錦違紀參選　國民黨速開考紀會準備開鍘

更多熱門

相關新聞

曾喊「不競選連任」！藍5連霸議員反悔了

曾喊「不競選連任」！藍5連霸議員反悔了

五連霸國民黨高雄市議員陳麗娜今年4月宣布不競選連任，要交棒給幕僚「獎學金男孩」呂謦煒，不過，在今（2）日參選登記最後一天截止前，陳麗娜團隊突然現身高雄市選委會幫她代為登記。對此，陳麗娜本人證實，為顧全大局，力保國民黨在議會過半席次，決定在今日登記參選市議員。

「吃三顆饅頭會中毒」是個譬喻　林佳龍：請侯友宜競辦別借題發揮

「吃三顆饅頭會中毒」是個譬喻　林佳龍：請侯友宜競辦別借題發揮

柯志恩首站請益之旅！邀侯友宜練空氣槍：可以射下無人機了

柯志恩首站請益之旅！邀侯友宜練空氣槍：可以射下無人機了

陳銘風登記參選台東市長　將使建設更升級

陳銘風登記參選台東市長　將使建設更升級

何淦銘宣布退選　新竹縣長寶座藍綠對決

何淦銘宣布退選　新竹縣長寶座藍綠對決

關鍵字：

2022九合一大選2022彰化縣長黃秀芳王惠美

讀者迴響

熱門新聞

強颱軒嵐諾最快上午8：30發海警

今年首次風雨預測出爐！　4地區明天達「颱風假」標準

Jennie、V親吻照外流了！　YG、HYBE持續沈默

日男指林襄進軍日本恐受限　身體1特徵踩雷

南京大屠殺彩照疑在美現世 屍體堆疊馬路上...陸博物館正聯繫核實

研究：男女「性慾最強時間點」出爐！

千萬賓利衝墜池塘滅頂！命危駕駛身分曝

才和好娜美妻！連千毅「極樂6內衣辣妹」影片外洩

桃園驚傳行刑式槍決　2男遭爆頭慘死倒臥血泊

軒嵐諾逼近停班課標準　1圖看風雨時程

法國辣妹被男友帶回台　2點讓她「每天後悔」

「3生肖」9月運勢直飆！專家：財運旺+桃花開

軒嵐諾明恐轉強颱！最快今夜發陸警　彭啟明曝4地有機會放颱風假

即／軒嵐諾風雨出人命　男騎士滑倒摔車爆頭亡

獨／她翹臀A倒BMW小小鳥　Show Girl本尊正面曝

更多

最夯影音

更多
謝和弦登記參選台北市議員　3項超狂政見「本來就是爭議性人物」

謝和弦登記參選台北市議員　3項超狂政見「本來就是爭議性人物」
火車停靠半小時仍搭不上！　女遲到還怒問：為何改月台

火車停靠半小時仍搭不上！　女遲到還怒問：為何改月台

最省洗車術？男只噴泡沫　開車給雨沖「現省20元」

最省洗車術？男只噴泡沫　開車給雨沖「現省20元」

爸藏私房錢遭姊妹花出賣　媽見數張千鈔爆笑：他完了

爸藏私房錢遭姊妹花出賣　媽見數張千鈔爆笑：他完了

桃園威天宮深夜惡火！世界最高室內關公像「斷頭」

桃園威天宮深夜惡火！世界最高室內關公像「斷頭」

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面