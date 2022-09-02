騎單車率「彰化隊」登記！黃秀芳砲轟「口號治縣」　王惠美回擊

▲黃秀芳率「彰化隊」騎單車完成參選縣長登記。（圖／黃秀芳競選總部提供）

記者唐詠絮／彰化報導

民進黨彰化縣長參選人黃秀芳今天騎單車前往選委會，正式登記成為縣長候選人，黃秀芳說，但事前她就堅持風雨無阻，一定要騎單車，因為這象徵著「滾動縣政」，她會一肩扛起帶領彰化縣「大步向前走」的責任，她也提出「拚經濟」、「好生活」、「顧環境」三大主軸，要為縣民帶來幸福的施政方針。

黃秀芳上午率「彰化隊」成員，戳破象徵王惠美「口號治縣」的氣球，提出自己將務實以「拚經濟、好生活、顧環境」的三大主軸施政願景，搭配「縣政白皮書」的施政方針，「滾動縣政」向前行。

黃秀芳登記前，由前縣長周清玉為她披掛彩帶，象徵「傳承」優質縣政，魏明谷則送上燈籠給黃秀芳，象徵找回「台灣燈會」，現場高喊「顧家鄉、拚未來」「送秀芳、進縣府」。

黃秀芳說，現在縣民最在意的就是「拚經濟」，這是她上任後的首要之務。未來將推進三個新興產業「風電零組件、AI機器人、電動車」，並協助北彰「水五金」、南彰「CNC精密機械」兩大產業聚落轉型升級並合法化，透過「人才升級與培訓」、「廠商進駐與升級」、「創新園區速開發」等三個策略，透過強化勞資需求媒合、開發現有與創新園區，為產業帶來升級調整、人才技術精進，達到實質拉高勞工薪資目標，有好薪資才會有好心情，才能循環帶動地方消費與經濟，進而敢生敢養。

黃秀芳抨擊，王惠美縣長四年前喊出一堆「口號」入主縣府，許多政見跳票後，前兩天登記時又提出要持續執行「三安」計畫「安心成家」、「安心就創業」、「安心守護」，但口號掩蓋不了施政無能的事實，縣內社會住宅進度落後、縣府無包租代管受理單位、彰化連續三年淪為全國最低薪縣市、人口外移嚴重、淪為廢棄物傾倒天堂！

▲縣長王惠美8月31日完成登記。（資料圖／王惠美競選總部提供）

對此王惠美競選辦公室表示，委員可能太久沒關心彰化縣政，縣府4年來積極推動電動車產業、偏鄉公共運輸、青年住宅、東螺溪整治、水五金產業園區等，南彰化還有一個現成的「二林精密機械園區」開發計畫，但環評案卡在中央2年多，王惠美縣長期間三番兩次四處請託，至今都沒下文，請民進黨對手別再漠不關心。

屏東縣大張旗鼓辦完燈會，最後卻換來53年來首度跌破80萬人口，更淪爲全台最低薪，4年前彰化縣財政赤字，幾乎沒有舉債空間，無法打腫臉充胖子。