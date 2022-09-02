柯志恩首站請益之旅！邀侯友宜練空氣槍：可以射下無人機了

▲柯志恩合體侯友宜展開「新北請益之旅」。（圖／記者許靖騏攝）

記者崔至雲／新北報導

2022年九合一選舉愈來愈近，各縣市長提名人選也展開各種請益工作。高雄市長參選人柯志恩今（2）日前往新北市林口運動中心，展開首站的請益之旅與新北市長侯友宜合體。座談會還安排侯與柯進行空氣槍射擊練習，在侯友宜的協助下，柯志恩成功得分，兩人拿著射下的靶紙開心合影，並開玩笑表示「這樣可以射下無人機了」。

國民黨高雄市議會黨團今日特別請託新北市政府，安排「新北托育、教育、體育推動經驗分享」座談，與侯友宜等單位局處長一同座談。柯志恩聽完座談會後表示，經過請益才知道，高雄真的要好好學習，不管是運動中心的建設，還是智慧型托育，以及她最關心的雙語教育，對於她往後的政見都有很好的建議。

▲柯志恩合體侯友宜展開「新北請益之旅」。（圖／記者崔至雲攝）

侯友宜則謙虛地表示，說學習不敢當，應該說互相學習、借鏡，雙方才可以了解自己不足所在，柯志恩是教育博士，其實她對於體育、教育、托育也都有相對的對策，新北也要借重他們的專業，看看新北有什麼不足。

侯友宜也說，柯志恩過去在地方做立委，現在在拚市長，一定有很不一樣的思想跟藍圖，兩市都可共榮共好，她是個好的民意代表，「我相信她一定是個好市長」。

▲柯志恩合體侯友宜展開「新北請益之旅」。（圖／記者許靖騏攝）



▲柯志恩合體侯友宜展開「新北請益之旅」。（圖／記者崔至雲攝）

