一張20年前的照片…讓她認定男友是渣男　網看到笑翻：快放生！

▲女子因為一張照片，決定跟男友分手。（分手示意圖／記者李佳蓉攝）

記者陳雕文／綜合報導

說散就散的感情...一名女子日前到男友家，在好奇心驅使下翻閱了一本相簿，結果發現了一張20幾年前的照片，她生氣認定男友是個渣男，還要求對方給出解釋，最後雙方發生爭執，女子把對話截圖PO上臉書，引發網友熱烈討論。

女子在臉書公開社團《匿名公社》PO文說，「前幾天去男友家時，好奇發現了他小時候跟家人及他學生時代的照片，其中一本相簿有好幾張他高二時跟當時女友的合照，我發現後立馬要他給我一個解釋、為何還留著跟前女友合照，還搭肩摟腰抱在一起，他卻一直解釋不出個所以然…對這種渣男我是不是該放生他？」並附上對話截圖。

從截圖上可見，男友為了轉移女子注意力，因此說「這禮拜六我們去吃芒果冰」，但打了電話女子都不接，男友又說，「我幫妳買了一箱棉棉跟四物調理包放樓下管理室，妳待會記得去拿」，沒想到女子卻回，「妳不覺得欠我一個解釋？」令男友超傻眼，後來回應，「都隔那麼久的事我要解釋甚麼啦？」

▲▼網友看到對話截圖紛紛留言，批評原PO不可理喻，並誇獎男方的耐心與貼心。（圖／翻攝自臉書匿名公社）

女子回，「妳的相簿還留著當初跟她的合照，不就是對她還有感情？」男子回應，「那相簿我很久沒翻了，根本不記得還有那些合照呀！而且都我高中時的事都過20幾年了妳也在生氣」女子問，「妳還是不覺得自己有錯就對了？」男友回，「我真不知該說什麼」，接著女子爆氣說，「那我們就分手吧，我成全你去找她」，接著男友多通來電，女子都不接了。

網友看完對話截圖笑翻，紛紛留言，「好意思要解釋，你的病有解藥嗎？」、「神經病...」、「你根本不可理喻」、「快放生他吧！他值得更好的人。由訊息上來看，他是個貼心又很實在的人了。而且他訊息也說明解釋了，是你自己沒聽到自己預設的答案，不想聽不相信他。」、「這個男友真的很有耐心、貼心，請好好珍惜。」、「20年前妳誰呀」、「超有事的」