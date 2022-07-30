　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

一張20年前的照片…讓她認定男友是渣男　網看到笑翻：快放生！

情侶吵架,分手,不爽。（圖／記者李佳蓉攝）

▲女子因為一張照片，決定跟男友分手。（分手示意圖／記者李佳蓉攝）

記者陳雕文／綜合報導

說散就散的感情...一名女子日前到男友家，在好奇心驅使下翻閱了一本相簿，結果發現了一張20幾年前的照片，她生氣認定男友是個渣男，還要求對方給出解釋，最後雙方發生爭執，女子把對話截圖PO上臉書，引發網友熱烈討論。

女子在臉書公開社團《匿名公社》PO文說，「前幾天去男友家時，好奇發現了他小時候跟家人及他學生時代的照片，其中一本相簿有好幾張他高二時跟當時女友的合照，我發現後立馬要他給我一個解釋、為何還留著跟前女友合照，還搭肩摟腰抱在一起，他卻一直解釋不出個所以然…對這種渣男我是不是該放生他？」並附上對話截圖。

從截圖上可見，男友為了轉移女子注意力，因此說「這禮拜六我們去吃芒果冰」，但打了電話女子都不接，男友又說，「我幫妳買了一箱棉棉跟四物調理包放樓下管理室，妳待會記得去拿」，沒想到女子卻回，「妳不覺得欠我一個解釋？」令男友超傻眼，後來回應，「都隔那麼久的事我要解釋甚麼啦？」

▲▼網友看到對話截圖紛紛留言，批評原PO不可理喻，並誇獎男方的耐心與貼心。（圖／翻攝自臉書匿名公社）

▲▼網友看到對話截圖紛紛留言，批評原PO不可理喻，並誇獎男方的耐心與貼心。（圖／翻攝自臉書匿名公社）

女子回，「妳的相簿還留著當初跟她的合照，不就是對她還有感情？」男子回應，「那相簿我很久沒翻了，根本不記得還有那些合照呀！而且都我高中時的事都過20幾年了妳也在生氣」女子問，「妳還是不覺得自己有錯就對了？」男友回，「我真不知該說什麼」，接著女子爆氣說，「那我們就分手吧，我成全你去找她」，接著男友多通來電，女子都不接了。

網友看完對話截圖笑翻，紛紛留言，「好意思要解釋，你的病有解藥嗎？」、「神經病...」、「你根本不可理喻」、「快放生他吧！他值得更好的人。由訊息上來看，他是個貼心又很實在的人了。而且他訊息也說明解釋了，是你自己沒聽到自己預設的答案，不想聽不相信他。」、「這個男友真的很有耐心、貼心，請好好珍惜。」、「20年前妳誰呀」、「超有事的」

ET快訊
林智堅公開論文證據！　她一打開驚見「9個紅字」笑了
王浩宇驚喊「整個弄清楚了」：新竹球場女廁沒有裝錯！
快訊／新竹升級豪雨特報！　低窪地區慎防淹水
路口未減速！騎士衝轎車　騰空飛起撞電線桿慘死
病痛纏身12年！59歲李連杰神隱4年「最新近照曝」
麥當勞一片酸黃瓜要18萬！　專人到府服務
快訊／MIRROR重傷舞者「插喉麻醉暫病危」！　頸椎脊髓爆裂
大學倒閉潮來了！　8年內將超過40所大專校院退場

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

社區保全執行門禁「拒放行計程車」　慘遭男子噴辣椒水痛毆

四叉貓到愛河看小海豹！遺失錢包大崩潰　9hrs後找到了：我愛高雄

路口未減速！騎士衝轎車　騰空飛起狠撞電線桿...慘死田中

姦情被抓包...小三捍衛戰士上身嬌喊：撐住！僚機在　被一句打臉

一張20年前的照片…讓她認定男友是渣男　網看到笑翻：快放生！

駕行照都註銷！最狂女司機逆上快速公路　16紅單罰11萬再移送法辦

登嘉明湖高山症發作！女山友一度昏迷無法行走　空勤總隊救援脫困

新北8F↑大樓注意！明年起每3年公安申報一次　未報最高可罰30萬

借錢不成朝心臟「一槍斃命」！南投兄弟檔4h被捕　法官重判23年

男童疑確診發燒昏迷　「來不及叫119」父衝派出所求開道送醫

疑開自動駕駛低頭爽睡　上國道整車4人全沒看路！

火辣闆娘賣手工地瓜球　超Q帶奶香！在台中大甲

MIRROR演唱會「大螢幕突砸下」　2舞者「倒地不起」..意外竟非首次！

三寶逆向超車被按喇叭　插隊切回！違規遭檢舉

麥當勞買消夜遇老鼠亂竄　霸氣店員秒踩住＋徒手抓

3孩泡務農蓄水桶笑開懷！　自體旋轉玩嗨引網憶童年

重機男隧道解放雙手27秒　後座女「嗨比愛心」超危險

十分寮大瀑布水量剩1成　磅礡氣勢變「尿尿小童」

白目騎士闖紅燈險被撞　大車司機怒嗆：眼瞎嗎

禹英禑、李濬浩初吻GET！　姜泰伍羞教學「閉眼睛、嘴巴開」

社區保全執行門禁「拒放行計程車」　慘遭男子噴辣椒水痛毆

四叉貓到愛河看小海豹！遺失錢包大崩潰　9hrs後找到了：我愛高雄

路口未減速！騎士衝轎車　騰空飛起狠撞電線桿...慘死田中

姦情被抓包...小三捍衛戰士上身嬌喊：撐住！僚機在　被一句打臉

一張20年前的照片…讓她認定男友是渣男　網看到笑翻：快放生！

駕行照都註銷！最狂女司機逆上快速公路　16紅單罰11萬再移送法辦

登嘉明湖高山症發作！女山友一度昏迷無法行走　空勤總隊救援脫困

新北8F↑大樓注意！明年起每3年公安申報一次　未報最高可罰30萬

借錢不成朝心臟「一槍斃命」！南投兄弟檔4h被捕　法官重判23年

男童疑確診發燒昏迷　「來不及叫119」父衝派出所求開道送醫

社區保全執行門禁「拒放行計程車」　慘遭男子噴辣椒水痛毆

石破茂赴五指山弔唁李登輝　林佳龍：貫徹李前總統與安倍首相遺志

餅總點名林立台灣新一代4棒　曾總讚好眼光：很有前瞻性

賽前鼓勵球員打出價值　助總預告詹智堯明天上場

心疼萬華「根本是鱷魚的眼淚」　蔣萬安批陳時中：選舉才說要道歉

台人去柬埔寨工作遭軟禁！網紅直衝「詐騙窟」　驚險救援過程曝光

林智堅公開論文證據！　她一打開驚見「9個紅字」笑了

快訊／雨彈升級了！11縣市豪大雨特報　3地區雷雨襲擊防淹水

江坤宇林靖凱打開房門就看見彼此　久違合體憶U18有個愛哭鬼

四叉貓到愛河看小海豹！遺失錢包大崩潰　9hrs後找到了：我愛高雄

爽玩滑水道！衝下來「心臟停了」　23歲男當場死在遊客面前...

社會熱門新聞

台中診所醫護遭砍　頸部噴血染紅白袍

滷味攤槍手犯案前帶女兒回老家：要照顧阿公阿嬤

即／頭七前找到槍手！槍決滷味老闆　山區發現屍體

受雇最後一天掉入攪拌桶　台糖工人慘死

滷味攤槍手行凶前曾傳1句話給女兒　警方一看驚覺不妙

醫師總務遭砍！慘縫80幾針　拿水勸離遭記恨

獨／滷味老闆遭爆頭　空拍機赫見殺手屍體還握槍

快訊／雙載機車與貨車對撞　2人噴飛慘死

警聞屍臭味找到槍手！遺體送殯儀館待相驗

他被人妻找進門尋怪聲來源　自曝是A片字幕師挨告

大陸詩人定居新北　一原因遭鄰居打斷肋骨

獨／處決滷味老闆逃山區人間蒸發　槍手畫面曝

女友一路陪同！他成功獲選AV男優　拍攝主題曝

買毒欠3千還邀辣女友3P　慘被凌虐

更多熱門

相關新聞

朋友墜樓過世！婆婆竟怪「少做1件事」害的

朋友墜樓過世！婆婆竟怪「少做1件事」害的

隨著科技的進步，許多人都會透過網路社群分享自己的近況，有時也能看到陌生人為生病的親友發文集氣。一名網友發文說，老公的朋友近日失足跌落樓，到醫院後搶救無效過世，沒想到婆婆就說是因為沒有「集氣」害的，讓她非常傻眼。PO文一出也掀起不少網友討論。

營造小開嫌女友「你爸捕魚的」！網曝行情打臉

營造小開嫌女友「你爸捕魚的」！網曝行情打臉

不爽被空姐分手　渣男寄裸照給航空公司

不爽被空姐分手　渣男寄裸照給航空公司

他嫌棄女友爸是漁夫　網見1亮點搖頭

他嫌棄女友爸是漁夫　網見1亮點搖頭

楊丞琳發零修圖美照　網歪樓

楊丞琳發零修圖美照　網歪樓

關鍵字：

匿名公社渣男照片

讀者迴響

熱門新聞

林志穎弟「茫然的心」9句歌詞吐心聲！

台中診所醫護遭砍　頸部噴血染紅白袍

滷味攤槍手犯案前帶女兒回老家：要照顧阿公阿嬤

女疑中邪！住進乩童家「遭騎乘狂毆」慘死

今年鬼月特別兇！于美人給3警示

台北大雨中　網友回報哀號一片

妻旅館偷情　夫崩潰：沒一個我的

即／頭七前找到槍手！槍決滷味老闆　山區發現屍體

新莊1180萬8房透天求售　屋主6月才買進！房仲曝：剛賣掉

陳時中「忙到九點吃泡麵」！　網轟：演的啦

受雇最後一天掉入攪拌桶　台糖工人慘死

鬼月注意！12生肖沖煞卡陰時間點一次看

快訊／「埔里阿嬤」陳綢今逝世　享耆壽92歲

鬼月來了！「4生肖、4星座」財運旺爆

戴有線耳機被妹子嘲笑　內行反酸：無知的人

更多

最夯影音

更多
疑開自動駕駛低頭爽睡　上國道整車4人全沒看路！

疑開自動駕駛低頭爽睡　上國道整車4人全沒看路！
火辣闆娘賣手工地瓜球　超Q帶奶香！在台中大甲

火辣闆娘賣手工地瓜球　超Q帶奶香！在台中大甲

MIRROR演唱會「大螢幕突砸下」　2舞者「倒地不起」..意外竟非首次！

MIRROR演唱會「大螢幕突砸下」　2舞者「倒地不起」..意外竟非首次！

三寶逆向超車被按喇叭　插隊切回！違規遭檢舉

三寶逆向超車被按喇叭　插隊切回！違規遭檢舉

麥當勞買消夜遇老鼠亂竄　霸氣店員秒踩住＋徒手抓

麥當勞買消夜遇老鼠亂竄　霸氣店員秒踩住＋徒手抓

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面