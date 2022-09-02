基隆狂風大雨猛襲！自強隧道出口路樹傾倒　女騎士撞上慘摔

▲基隆自強隧道出口路樹傾倒，女騎士碰撞慘摔。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市安樂區安樂路二段自強隧道出口旁路樹，2日凌晨因不堪連夜風雨吹襲路樹傾倒，樹木佔據機車專用道，導致1名女機車騎士反應不及，發生碰撞而摔倒，警消獲報趕抵現場，經送醫診治後，女騎士四肢擦挫傷，所幸無生命危險。

基隆警第四分局安樂派出所於凌晨5時25分獲報派員馳赴現場，見劉姓女騎士跌坐在路旁，而後方車輛頻頻緊急剎車閃避，險象環生，警方趕緊趨前攙扶並通報消防局與相關單位到場，協助女子送醫及排除路樹障礙。

▲後方車輛頻頻緊急剎車閃避。

警方在現場隨即擺設三角錐，緊急封鎖一個車道並開啟警示燈，提醒來往車輛減速慢行，避免果菜市場採買及上班民眾，車流視線不佳發生事故，直至上午7時許，市府工程人員到場，完成傾倒路樹切除移置作業始恢復雙向通車。

基隆警第四分局呼籲市民朋友，颱風來襲應儘量避免外出，如需開（騎）車外出，請減速慢行留意車前狀況，小心廣告招牌、大型鷹架等掉落物，以及行道樹、電線之傾倒，以維護自身安全。

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