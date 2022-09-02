快訊／本土+33483！新北連3日破7千例　各縣市分佈曝光

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（2）日公布新增3萬3483例本土病例，7縣市病例破千。新北市已經連續3天破7千例，今日新增7153例略低於昨日，彰化縣增1429例，成為六都以外唯一病例破千的縣市。疫情監測組組長周志浩表示，今日疫情較上周增加，反應疫情處於上升趨勢，符合資格的民眾應該加緊接種疫苗，並做好防護措施。

指揮中心表示，今日新增之33,483例本土病例，為15,162例男性、18,303例女性、18例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(7,153例)，臺北市(4,292例)，臺中市(3,979例)，桃園市(3,779例)，高雄市(2,595例)，臺南市(2,034例)，彰化縣(1,429例)，新竹縣(1,041例)，新竹市(935例)，苗栗縣(874例)，屏東縣(811例)，雲林縣(689例)，宜蘭縣(676例)，花蓮縣(661例)，基隆市(608例)，南投縣(481例)，嘉義縣(475例)，嘉義市(357例)，臺東縣(252例)，澎湖縣(190例)，金門縣(150例)，連江縣(22例)。

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指揮中心指出，今日新增36例本土病例死亡個案，為25例男性、11例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、33例具慢性病史、24例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月5日至8月30日，死亡日期介於5月30日至8月30日。

指揮中心統計，截至目前國內累計16,297,108例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含10,912,605例排除)，其中5,375,883例確診，分別為28,394例境外移入、5,347,435例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

▲指揮中心公布9/2確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）

2020年起累計9,986例COVID-19死亡病例，其中9,970例本土，個案居住縣市分布為新北市2,132例、臺北市1,121例、臺中市1,002例、高雄市930例、臺南市770例、桃園市753例、彰化縣586例、屏東縣408例、雲林縣316例、南投縣295例、苗栗縣236例、嘉義縣233例、基隆市220例、宜蘭縣200例、嘉義市165例、花蓮縣163例、新竹縣155例、臺東縣140例、新竹市98例、澎湖縣28例、金門縣19例；另16例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

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